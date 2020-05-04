Игроки «Слуцка» поздравили Слуцкого с днем рождения, раскачавшись на скамейке

Сегодня, 4 мая, главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому исполнилось 49 лет.
С днем рождения специалиста поздравили футболисты белорусского клуба «Слуцк».
Прежде чем заговорить, игроки раскачались на скамейке, намекнув на привычку российского специалиста.
«Леонид Слуцкий, с Днем Рождения! Перенимаем только самое лучшее, галстук не покупали, но победили в выходные. Это видео для Вас!» – говорится в публикации «Слуцка» в твиттере.
Футболисты «Рубина» поздравили Слуцкого с днем рождения
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Слуцка»