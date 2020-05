Игроки «Слуцка» поздравили Слуцкого с днем рождения, раскачавшись на скамейке

Сегодня, 4 мая, главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому исполнилось 49 лет.

С днем рождения специалиста поздравили футболисты белорусского клуба «Слуцк».

Прежде чем заговорить, игроки раскачались на скамейке, намекнув на привычку российского специалиста.

«Леонид Слуцкий, с Днем Рождения! Перенимаем только самое лучшее, галстук не покупали, но победили в выходные. Это видео для Вас!» – говорится в публикации «Слуцка» в твиттере.

Футболисты «Рубина» поздравили Слуцкого с днем рождения

Happy birthday! Taking only the best from you, didnt buy a tie, but win on Saturday! This video is for you!@l_slutsky, с Днем Рождения! Перенимаем только самое лучшее, галстук не покупали, но победили в выходные. Это видео для Вас! pic.twitter.com/PmoDeZK2XG