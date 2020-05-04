Футболисты «Рубина» поздравили Слуцкого с днем рождения

Сегодня, 4 мая, главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому исполнилось 49 лет.
С днем рождения специалиста поздравили футболисты и члены тренерского штаба казанской команды. Соответствующее видео опубликовано в ютуб-канале клуба.
В частности, полузащитник Дмитрий Тарасов произнес поздравительную речь, покачиваясь в кресле и кушая бургер.
- «Рубин» по итогам 22 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Слуцкий возглавил команду в декабре.
- Контракт тренера с клубом рассчитан на пять лет.
Источник: Ютуб-канал «Рубина»