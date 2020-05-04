Футболисты «Рубина» поздравили Слуцкого с днем рождения

Сегодня, 4 мая, главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому исполнилось 49 лет.

С днем рождения специалиста поздравили футболисты и члены тренерского штаба казанской команды. Соответствующее видео опубликовано в ютуб-канале клуба.

В частности, полузащитник Дмитрий Тарасов произнес поздравительную речь, покачиваясь в кресле и кушая бургер.