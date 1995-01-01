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    Футболисты «Рубина» поздравили Слуцкого с днем рождения

    Сегодня, 4 мая, главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому исполнилось 49 лет.

    С днем рождения специалиста поздравили футболисты и члены тренерского штаба казанской команды. Соответствующее видео опубликовано в ютуб-канале клуба.

    В частности, полузащитник Дмитрий Тарасов произнес поздравительную речь, покачиваясь в кресле и кушая бургер.

    • «Рубин» по итогам 22 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Слуцкий возглавил команду в декабре.
    • Контракт тренера с клубом рассчитан на пять лет.

    Источник: Ютуб-канал «Рубина»

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