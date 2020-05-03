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    Эмиле: «В Европе считают риском брать российских игроков»

    Агент нападающего ЦСКА Федора Чалова Кристиан Эмиле сообщил, что европейские клубы считают риском брать российских футболистов. По мнению представителя, тенденция меняется.

    «В России всегда было много талантливых футболистов. Просто у европейских топ-команд всегда есть сомнения – смогут ли россияне адаптироваться к новым условиям. Кроме того, ваши клубы платят приличные суммы и требуют много денег за своих игроков. В Европе считают риском брать россиян. Однако после успешного выступления на домашнем чемпионате мира и успеха того же Александра Головина в «Монако», европейские клубы слегка изменили свое отношение к россиянам», – сказал Эмиле «Российской газете».

    • Чалова в прошлом году хотел купить «Кристал Пэлас».
    • В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
    • Эмиле также представлял интересы Леонида Слуцкого при его трудоустройстве в «Халл Сити».

    Источник: «Российская газета»

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