Игрок «Кельна» Верстате – о заражениях в команде: «Странно, что мы не на карантине. Сейчас для меня футбол не самое главное»

Полузащитник «Кельна» Биргер Верстате выразил удивление, что команда тренируется, несмотря на положительные тесты на коронавирус внутри клуба. По мнению бельгийца, футбол сейчас не является самым главным.

«Это правда, что мы не находились в прямом контакте с зараженными. Но физиотерапевт, у которого есть коронавирус, нас лечил в течение нескольких недель. Не совсем верно говорить, что мы совсем не контактировали.

Сейчас мы не на карантине, и это несколько странно. Сейчас футбол для меня не самое важное», – цитирует Верстате Goal.