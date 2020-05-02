Sky Sports: Стерлинг близок к заключению 100-миллионного контракта с Puma

Производитель спортивной экипировки Puma предложил футболисту «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу рекламный контракт стоимостью в 100 миллионов фунтов стерлингов. Стороны близки к сделке, пишет Sky Sports. Срок соглашения – десять лет.
Сейчас Стерлинг связан контрактом с Nike. Если он станет лицом Puma, то будет самым высокооплачиваемым футболистом в рамках рекламной кампании этого бренда.
- Puma является техническим спонсором «Манчестер Сити».
- С брендом уже работают, в частности, Серхио Агуэро и Александр Зинченко.
- «Манчестер Сити» в АПЛ идет вторым.
Источник: Sky Sports