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  • Геркус: «В разговорах «клубам хватит жить на госденьги» есть доля популизма. Тогда на какие жить?»

Геркус: «В разговорах «клубам хватит жить на госденьги» есть доля популизма. Тогда на какие жить?»

2 мая 2020, 18:13
7

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает бюджетные деньги в футболе необходимостью. Такую мысль он выразил в интервью изданию «Спорт день за днем».

«Есть в этих разговорах доля популизма. Хватит жить на государственные деньги? Замечательно. Тогда на какие жить? Давайте посмотрим, как зарабатывать на рынке, что для этого нужно делать.

Можно порассуждать на тему телевидения – насколько оно не живет на государственные деньги. Наш спорт ведь большинство людей потребляет через телевидение, так? Если мы – рыночная структура, значит, нам нужны медиапартнеры в медиасреде.

Что у нас сейчас в медиасреде с рыночными партнерами? Насколько они хорошо представлены? Кто из них может быть проводником футбола, как массового зрелища? Допустим, мы научимся снимать лучше всех в мире. А кто из медийных операторов обеспечит доступ к рыночным деньгам?» – сказал Геркус.

  • При Геркусе «Локомотив» брал чемпионство.
  • До московского клуба Геркус возглавлял «Лигу ТВ».
  • Журналист Дмитрий Губерниев ранее высказался против выхода «Химок» в РПЛ за бюджетные деньги.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Геркус Илья
Комментарии (7)
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1588435884
А на какие живёт весь остальной футбольный мир? В Европе клубы зарабатывают деньги как любой бизнес-проект. Это вы с совковых времён привыкли кормиться с государственной ложечки.
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Cules2013
1588440558
На такие, на какие живёт весь остальной футбольный мир. Таких клубов, как Реал, что имеет некое гос. финансирование (лишь частичное), единицы, а у нас половина клубов РПЛ и ФНЛ, если не больше, и без этих денег они развалятся. А это значит только одно - распил госю денег, никто даже не старается проводить эффективный менеджмент. Спрос рождает предложение. Но обратная схема тоже периодически срабатывает. Поэтому у нас и нет хороших отношений спонсоров-частников и клубов, т.к. проще тырить деньги с госказны. А частник за каждую копейку спросит. Вот когда не будет гос. финансирования и халявной альтернативы, то большинство клубов волшебным образом сможет договориться со спонсорами, и сами спонсоры тоже откуда вдруг появятся)
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mutabor0992
1588453898
И как такие долбоящеры президентами клуба становятся???Нужно голову включать!Зарабатывать!А не клянчить!!!Ну и футболеров нормальных обучать,а не буратин никому не нужных...Например тЗюба.Гонору выше крыши,а мастерства ноль.А в Европе бабло считать умеют.И там им такое счастье и в пупок не уперлось!
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Томик
1588500907
Вот болван! Жить по средствам надо, а не гонки устраивать кто кого купит задорого. Нет денег - нет клуба. Зряплаты заодно приведутся к нормальным размерам. Разогнались непонятно куда. Пожили нахаляву - хватит. Футбол будет всегда. Подумаешь, феррари перестанут покупать умники херовы, которым хреново живётся. А если хочется покупать за сумасшедшие бабки игрочишек и платить им зарплаты целого завода - валяйте! Только из своего кармана.
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JTherry
1588510050
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает бюджетные деньги в футболе необходимостью... ...Геуркус работал только структурах с госфинансированием, где не считаются с расходами из кармана налогоплательщиков, на спорт всегда выделят деньги - "хлеба и зрелищ" рулит нашим сознанием... в нашем футболе, клубов, которые содержатся на деньги частных лиц - раз-два и обчелся, и каждый год сокращается их количество, и не могу сказать, что деньги "частников" расходуются разумнее...
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Hektor 84
1588528400
На свои геркус на свои
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zigbert
1588531731
Пока без бюджетных денег клубы не смогут существовать. Но надо искать другие источники финансирования.
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