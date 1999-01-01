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    Геркус: «В разговорах «клубам хватит жить на госденьги» есть доля популизма. Тогда на какие жить?»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает бюджетные деньги в футболе необходимостью. Такую мысль он выразил в интервью изданию «Спорт день за днем».

    «Есть в этих разговорах доля популизма. Хватит жить на государственные деньги? Замечательно. Тогда на какие жить? Давайте посмотрим, как зарабатывать на рынке, что для этого нужно делать.

    Можно порассуждать на тему телевидения – насколько оно не живет на государственные деньги. Наш спорт ведь большинство людей потребляет через телевидение, так? Если мы – рыночная структура, значит, нам нужны медиапартнеры в медиасреде.

    Что у нас сейчас в медиасреде с рыночными партнерами? Насколько они хорошо представлены? Кто из них может быть проводником футбола, как массового зрелища? Допустим, мы научимся снимать лучше всех в мире. А кто из медийных операторов обеспечит доступ к рыночным деньгам?» – сказал Геркус.

    • При Геркусе «Локомотив» брал чемпионство.
    • До московского клуба Геркус возглавлял «Лигу ТВ».
    • Журналист Дмитрий Губерниев ранее высказался против выхода «Химок» в РПЛ за бюджетные деньги.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +673

      Play 24 минуты назад

      А на какие живёт весь остальной футбольный мир? В Европе клубы зарабатывают деньги как любой бизнес-проект. Это вы с совковых времён привыкли кормиться с государственной ложечки.

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    sv1969
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