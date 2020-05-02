Тихонов – о контракте Соболева: «Мы получали в 110 раз меньше и заработали для команды звезду»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на информацию, что московский клуб готов предложить нападающему Александру Соболеву четырехлетний контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон.

«Мы зарабатывали в 110 раз меньше и заработали звезду для команды», – написал Тихонов в комментариях к посту в инстаграме объединения болельщиков клуба «Фратрия».