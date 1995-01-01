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    Тихонов – о контракте Соболева: «Мы получали в 110 раз меньше и заработали для команды звезду»

    Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на информацию, что московский клуб готов предложить нападающему Александру Соболеву четырехлетний контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон.

    «Мы зарабатывали в 110 раз меньше и заработали звезду для команды», – написал Тихонов в комментариях к посту в инстаграме объединения болельщиков клуба «Фратрия».

    • Тихонов выступал за «Спартак» с 1992-го по 2000-й, а также в 2011-м году.
    • Соболев играет за столичную команду на правах аренды, его трансфер принадлежит «Крыльям Советов».

    Источник: Инстаграм «Фратрии»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      gagarinnikitay 21 минуту назад

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      Рейтинг: +10936

      vladimir-7 34 минуты назад

      Да очень прилично по тем временам, звездочёт ты "наш".

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      Рейтинг: +7149

      mihail200606 1 час назад

      25 лет прошло... Инфляция, агенты, лимит.. Зачем об этом вслух говорить, выглядит как будто жалуется.. Со звездами ещё этими.. То за 10 чемпионство давайте звезду, потом сами же поросята передумают и начинают мутить-давайте за пять уже .. Скоро попросят за каждое по звезде.. Чемпионств то новых нет особо, зато тешат себя звездами..

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