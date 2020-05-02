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  • Тихонов – о контракте Соболева: «Мы получали в 110 раз меньше и заработали для команды звезду»

Тихонов – о контракте Соболева: «Мы получали в 110 раз меньше и заработали для команды звезду»

2 мая 2020, 14:18
16

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на информацию, что московский клуб готов предложить нападающему Александру Соболеву четырехлетний контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон.

«Мы зарабатывали в 110 раз меньше и заработали звезду для команды», – написал Тихонов в комментариях к посту в инстаграме объединения болельщиков клуба «Фратрия».

  • Тихонов выступал за «Спартак» с 1992-го по 2000-й, а также в 2011-м году.
  • Соболев играет за столичную команду на правах аренды, его трансфер принадлежит «Крыльям Советов».

Источник: Инстаграм «Фратрии»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Тихонов Андрей
Комментарии (16)
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mihail200606
1588420919
25 лет прошло... Инфляция, агенты, лимит.. Зачем об этом вслух говорить, выглядит как будто жалуется.. Со звездами ещё этими.. То за 10 чемпионство давайте звезду, потом сами же поросята передумают и начинают мутить-давайте за пять уже .. Скоро попросят за каждое по звезде.. Чемпионств то новых нет особо, зато тешат себя звездами..
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vladimir-7
1588422981
Да очень прилично по тем временам, звездочёт ты "наш".
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vka1970
1588429788
Похоже на ворчание стариков где трава зеленее и небо голубее.
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Соарес
1588430092
А сейчас какая у тебя зарплата?
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portero
1588432352
Андрей тогда другие времена были..... старость что ли стучится? годы ушли а денег маловато?
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piligrim1986
1588433021
ну тогда и цены другие были
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Рубинище
1588439765
Очнулся, сейчас давно другие времена.
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zigbert
1588443181
Ваши достижения неоспоримы. Но таких как Соболев большое количество и вины его здесь нет.
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serhio80
1588495888
Зарплата в лям откровенно небольшая для нынешнего времени в футболе, в три раза меньше чем у шлюбы
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Hektor 84
1588527448
Тихонов всё никак не успокоится. Что жаба душит что вашему поколению столько не платили? В то время когда ты играл футболисты тоже норм получали. Больше простых работяг. Так что успокойся.
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