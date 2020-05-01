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    Sport24: «Спартак» предложит Соболеву четырехлетний контракт с зарплатой 1,2 миллиона

    Как сообщалось ранее, «Спартак» решил выкупить у «Крыльев Советов» нападающего Александра Соболева.

    По информации Sport24, 23-летнему футболисту будет предложен контракт, рассчитанный на четыре сезона.

    По условиям договора зарплата форварда в московском клубе составит 1,2 миллиона евро в год.

    Также стало известно, что «Спартак» заплатит за Соболева 4,5 миллиона евро, то есть никаких скидок предоставлено не будет.

    В составе столичной команды игрок провел четыре матча и сделал два ассиста.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1192

      777+ 4 минуты назад

      Уж сколько "Соболевых" перебывало,
      В составе и на лавке Спартака!!!
      Так повелось, по настоящему их заиграло мало,
      У Федуна все получают евро, но большинство "валяют дурака"!!!

      0
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      Рейтинг: +3506

      BarStep 34 минуты назад

      К нему Зиньковского нужно тогда сразу брать.., они на пару в КС соорудили эти голы Соболева..

      0
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      Рейтинг: +10924

      vladimir-7 1 час назад

      Вот подпишут и посмотрят, что получилось из игрока.

      0
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      Рейтинг: +2350

      alarm 1 час назад

      ахаха, его по цене древесины надо покупать! снова развели фердуна!

      -1
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      Рейтинг: +16458

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Дороговато для лавки.

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      Рейтинг: +23063

      VVM1964 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А с чего вдруг " для лавки " ?

      0
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      Рейтинг: +4681

      subbotaspartak 2 часа назад

      Ну и ладно...

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      Рейтинг: +5868

      Сильвербой 2 часа назад

      Надеюсь что оправдает ожидания, во верю в это с трудом!!!

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