Sport24: «Спартак» предложит Соболеву четырехлетний контракт с зарплатой 1,2 миллиона

Как сообщалось ранее, «Спартак» решил выкупить у «Крыльев Советов» нападающего Александра Соболева.

По информации Sport24, 23-летнему футболисту будет предложен контракт, рассчитанный на четыре сезона.

По условиям договора зарплата форварда в московском клубе составит 1,2 миллиона евро в год.

Также стало известно, что «Спартак» заплатит за Соболева 4,5 миллиона евро, то есть никаких скидок предоставлено не будет.

В составе столичной команды игрок провел четыре матча и сделал два ассиста.