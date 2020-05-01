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  • Sport24: «Спартак» предложит Соболеву четырехлетний контракт с зарплатой 1,2 миллиона

Sport24: «Спартак» предложит Соболеву четырехлетний контракт с зарплатой 1,2 миллиона

1 мая 2020, 14:44
15

Как сообщалось ранее, «Спартак» решил выкупить у «Крыльев Советов» нападающего Александра Соболева.

По информации Sport24, 23-летнему футболисту будет предложен контракт, рассчитанный на четыре сезона.

По условиям договора зарплата форварда в московском клубе составит 1,2 миллиона евро в год.

Также стало известно, что «Спартак» заплатит за Соболева 4,5 миллиона евро, то есть никаких скидок предоставлено не будет.

В составе столичной команды игрок провел четыре матча и сделал два ассиста.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Соболев Александр
Комментарии (15)
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Сильвербой
1588334055
Надеюсь что оправдает ожидания, во верю в это с трудом!!!
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subbotaspartak
1588334584
Ну и ладно...
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DOCTOR PENALTY
1588335253
Дороговато для лавки.
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vladimir-7
1588338059
Вот подпишут и посмотрят, что получилось из игрока.
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BarStep
1588340738
К нему Зиньковского нужно тогда сразу брать.., они на пару в КС соорудили эти голы Соболева..
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777+
1588342559
Уж сколько "Соболевых" перебывало, В составе и на лавке Спартака!!! Так повелось, по настоящему их заиграло мало, У Федуна все получают евро, но большинство "валяют дурака"!!!
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Romio-xxx
1588342917
Спартаку нужен такой мощный таранный форвард в дополнение скоростным и техничным Понсе и Ларссону.Это своего рода замена Зе.
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Chernyi Lis
1588347007
двоякое мнение..сколько же будет получать просто с именем футболист!столько не заработать работающему за всю жизнь!и... подписался на 4 года вперед вдруг цены ставки повысятся ..и все!станет самым дешевым и играть не захочется..
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Hektor 84
1588347456
Вот пройдет полноценную подготовку к следующему сезону с командой тогда и посмотрим как будет себя на поле проявлять в новом сезоне. А сейчас что кости перемывать? Поживем увидим.
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