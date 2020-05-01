Sport24: «Спартак» предложит Соболеву четырехлетний контракт с зарплатой 1,2 миллиона

Уж сколько "Соболевых" перебывало,
В составе и на лавке Спартака!!!
Так повелось, по настоящему их заиграло мало,
У Федуна все получают евро, но большинство "валяют дурака"!!!
Как сообщалось ранее, «Спартак» решил выкупить у «Крыльев Советов» нападающего Александра Соболева.
По информации Sport24, 23-летнему футболисту будет предложен контракт, рассчитанный на четыре сезона.
По условиям договора зарплата форварда в московском клубе составит 1,2 миллиона евро в год.
Также стало известно, что «Спартак» заплатит за Соболева 4,5 миллиона евро, то есть никаких скидок предоставлено не будет.
В составе столичной команды игрок провел четыре матча и сделал два ассиста.