Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Metaratings: «Спартак» решил выкупить Соболева, игрок устроил Федуна и Тедеско

    «Спартак» летом выкупит у «Крыльев Советов» форварда Александра Соболева, информирует Metaratings. Владелец команды и главный тренер довольны нападающим.

    Инсайдер Сергей Егоров ранее сообщал, что сумма выкупа Соболева – 4,5 миллиона евро. Это на миллион больше рыночной цены игрока.

    • В составе столичной команды Соболев сделал два ассиста в четырех матчах.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
    • Сезон РПЛ не возобновится раньше июня.

    Источник: Metaratings

    Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside (2037 подписчика), образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера (13,2 тысячи подписчиков). Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:10
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5716

      Persona_non_Grata 5 минут назад

      Хорошая новость - " я так меркую , сгодится нам этот фраерок " )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76342
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru