Metaratings: «Спартак» решил выкупить Соболева, игрок устроил Федуна и Тедеско

Хорошая новость - " я так меркую , сгодится нам этот фраерок " )))
«Спартак» летом выкупит у «Крыльев Советов» форварда Александра Соболева, информирует Metaratings. Владелец команды и главный тренер довольны нападающим.
Инсайдер Сергей Егоров ранее сообщал, что сумма выкупа Соболева – 4,5 миллиона евро. Это на миллион больше рыночной цены игрока.
- В составе столичной команды Соболев сделал два ассиста в четырех матчах.
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
- Сезон РПЛ не возобновится раньше июня.
Источник: Metaratings
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