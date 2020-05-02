Смертин: «Я разделял ответственность с Филимоновым за гол Шевченко»

Бывший игрок сборной России Алексей Смертин заявил, что чувствует себя виновным в голе экс-нападающего сборной Украины Андрея Шевченко в матче отбора к Евро-2000 в Москве (1:1), поскольку именно после его фола арбитр назначил штрафной, впоследствии приведший к пропущенному мячу.

«По меньшей мере я разделял ответственность с Александром Филимоновым. В этом эпизоде я, конечно, не имел права касаться [украинского игрока]. Более того, там Валера Карпин был с другой стороны. Можно было вдвоем отобрать мяч. Кстати, после того как я нарушил, как раз Валера мне напихал. Сказал: ну что ты делаешь, зачем ты нарушаешь здесь. Я подумал про себя еще в эти какие-то доли секунды: не первый раз и не последний, ничего страшного.

А все потом как в замедленном кино. Казалось бы, сколько там – 40-45 метров до ворот. И как в замедленной съемке, когда Саша Филимонов сначала принял решение отбить мяч. Ты, наверное, знаешь, почему это произошло? У него была возможность перевести, а потом он просто-напросто решил его поймать. И это, на мой взгляд, от такой самоуверенности, уверенности в своих силах, потому что весь цикл он провел безошибочно. Он один из лучших в нашей сборной был.

Это был такой эпизод болезненный для меня, потому что впервые в жизни ты выходишь на матч и понимаешь, что выиграешь, просто вопрос времени, на какой минуте ты забьешь гол. И вот как раз победа над французами, а потом над исландцами на «Динамо» вселили такую уверенность, что мы выходили в следующих матчах и понимали, что выиграем. Как и в этом матче. Это не вопрос самоуверенности, просто уверенности и командного духа», – сказал Смертин.

Шевченко: «Штрафной в ворота Филимонова не был случайным»