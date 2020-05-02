Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смертин: «Я разделял ответственность с Филимоновым за гол Шевченко»

Смертин: «Я разделял ответственность с Филимоновым за гол Шевченко»

2 мая 2020, 12:33
9

Бывший игрок сборной России Алексей Смертин заявил, что чувствует себя виновным в голе экс-нападающего сборной Украины Андрея Шевченко в матче отбора к Евро-2000 в Москве (1:1), поскольку именно после его фола арбитр назначил штрафной, впоследствии приведший к пропущенному мячу.

«По меньшей мере я разделял ответственность с Александром Филимоновым. В этом эпизоде я, конечно, не имел права касаться [украинского игрока]. Более того, там Валера Карпин был с другой стороны. Можно было вдвоем отобрать мяч. Кстати, после того как я нарушил, как раз Валера мне напихал. Сказал: ну что ты делаешь, зачем ты нарушаешь здесь. Я подумал про себя еще в эти какие-то доли секунды: не первый раз и не последний, ничего страшного.

А все потом как в замедленном кино. Казалось бы, сколько там – 40-45 метров до ворот. И как в замедленной съемке, когда Саша Филимонов сначала принял решение отбить мяч. Ты, наверное, знаешь, почему это произошло? У него была возможность перевести, а потом он просто-напросто решил его поймать. И это, на мой взгляд, от такой самоуверенности, уверенности в своих силах, потому что весь цикл он провел безошибочно. Он один из лучших в нашей сборной был.

Это был такой эпизод болезненный для меня, потому что впервые в жизни ты выходишь на матч и понимаешь, что выиграешь, просто вопрос времени, на какой минуте ты забьешь гол. И вот как раз победа над французами, а потом над исландцами на «Динамо» вселили такую уверенность, что мы выходили в следующих матчах и понимали, что выиграем. Как и в этом матче. Это не вопрос самоуверенности, просто уверенности и командного духа», – сказал Смертин.

Шевченко: «Штрафной в ворота Филимонова не был случайным»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Украина Смертин Алексей Филимонов Александр Шевченко Андрей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
altezzik
1588414124
Хватит уже об этом.
Ответить
paracetamol
1588414457
Два болвана!
Ответить
Футбольная Национальная Л
1588418952
Это был один и первых его матчей за сборную. Ну и фолить на 89-й минуте, когда игрок на бровке без возможности обострить и под прессингом двух игроков. За такое в нынешнем футболе тренеры на лавку сажают. Вина в том голе коллективная...
Ответить
Томик
1588419032
Помню как матом ругался после этого фола. Это же додуматься надо было, нихера не могли хохлы сделать - на подарок.
Ответить
Nesterenko
1588424603
Глупости сказаны. Это чистая вратарская ошибка. Так можно и возле своей штрафной сфолить, а потом условный вратарь или защитник с 60-70 метров пробьёт в сторону чужих ворот, а голкипер ошибется на выходе и будет гол. В таком случае тоже виноват фолящий?
Ответить
alex1951
1588431021
Смертин прав - не было бы фола,не было бы штрафного,не было бы штрафного,не было бы гола! Мораль (когда очень нужен крайний) : Касается Смертина и Фили - не можешь сра.......не мучай жо........
Ответить
Speedmeister
1588440512
Филимонов топовый вратарь тех времен был. Ошибка была всей команды, которая допустила, что ничья с Украиной не выведет нас на Евро.
Ответить
MaxRnD
1588442259
Хаджикадунич на пару с Серёгой Песьяковым вон вообще ни разу не парятся по поводу просранного второго места, а возможно и ЛЧ
Ответить
mutabor0992
1588462591
Дык хреново разделили...Филя остался без карьеры.А ты аЛеша что?Погрыз ногти и усе...
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
1
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
11
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
11
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
6
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+