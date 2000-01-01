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    Смертин: «Я разделял ответственность с Филимоновым за гол Шевченко»

    Бывший игрок сборной России Алексей Смертин заявил, что чувствует себя виновным в голе экс-нападающего сборной Украины Андрея Шевченко в матче отбора к Евро-2000 в Москве (1:1), поскольку именно после его фола арбитр назначил штрафной, впоследствии приведший к пропущенному мячу.

    «По меньшей мере я разделял ответственность с Александром Филимоновым. В этом эпизоде я, конечно, не имел права касаться [украинского игрока]. Более того, там Валера Карпин был с другой стороны. Можно было вдвоем отобрать мяч. Кстати, после того как я нарушил, как раз Валера мне напихал. Сказал: ну что ты делаешь, зачем ты нарушаешь здесь. Я подумал про себя еще в эти какие-то доли секунды: не первый раз и не последний, ничего страшного.

    А все потом как в замедленном кино. Казалось бы, сколько там – 40-45 метров до ворот. И как в замедленной съемке, когда Саша Филимонов сначала принял решение отбить мяч. Ты, наверное, знаешь, почему это произошло? У него была возможность перевести, а потом он просто-напросто решил его поймать. И это, на мой взгляд, от такой самоуверенности, уверенности в своих силах, потому что весь цикл он провел безошибочно. Он один из лучших в нашей сборной был.

    Это был такой эпизод болезненный для меня, потому что впервые в жизни ты выходишь на матч и понимаешь, что выиграешь, просто вопрос времени, на какой минуте ты забьешь гол. И вот как раз победа над французами, а потом над исландцами на «Динамо» вселили такую уверенность, что мы выходили в следующих матчах и понимали, что выиграем. Как и в этом матче. Это не вопрос самоуверенности, просто уверенности и командного духа», – сказал Смертин.

    Шевченко: «Штрафной в ворота Филимонова не был случайным»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2647

      Nesterenko 7 минут назад

      Глупости сказаны. Это чистая вратарская ошибка. Так можно и возле своей штрафной сфолить, а потом условный вратарь или защитник с 60-70 метров пробьёт в сторону чужих ворот, а голкипер ошибется на выходе и будет гол. В таком случае тоже виноват фолящий?

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      Рейтинг: +847

      Cleaner 16 минут назад

      Филин косяк. Только его, как вратаря ошибка.

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      Рейтинг: +9

      gagarinnikitay 20 минут назад

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      Рейтинг: +2633

      Томик 1 час назад

      Помню как матом ругался после этого фола. Это же додуматься надо было, нихера не могли хохлы сделать - на подарок.

      0
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      Рейтинг: +10

      Футбольная Национальная Л 1 час назад

      Это был один и первых его матчей за сборную. Ну и фолить на 89-й минуте, когда игрок на бровке без возможности обострить и под прессингом двух игроков. За такое в нынешнем футболе тренеры на лавку сажают. Вина в том голе коллективная...

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      Рейтинг: +2987

      Борат 1 час назад

      Боже ! Какое же спартак г*но !
      Гыгы

      -2
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      Рейтинг: +5588

      paracetamol 2 часа назад

      Два болвана!

      -1
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      Рейтинг: +1313

      altezzik 3 часа назад

      Хватит уже об этом.

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