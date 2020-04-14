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Шевченко: «Штрафной в ворота Филимонова не был случайным»

14 апреля 2020, 11:32
12

Экс-форвард сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, как был забит гол в ворота сборной России в матче отбора к Евро-2000 в Москве (1:1).

«Штрафной в ворота Александра Филимонова не был случайным. Во-первых, я так уже забивал – «Баварии», «Карпатам», кому-то еще. Во-вторых, мы много работали над стандартами после тренировок с Леонидом Буряком, который ассистировал тогда в сборной Йожефу Сабо.

Тренер был в прекрасной форме, а его идеальные пласирующие передачи с фланга помогали нам с Сергеем Ребровым работать над завершением. После этого мы подавали угловые и штрафные. Я всегда старался направлять мяч в ворота, если это было под удобную правую ногу.

Поставил себе такую цель: любая подача – только в створ. Мяч направляется по определенной траектории, вылетает за стенкой, опускается вниз – это всегда сложно для вратаря. А если перед голкипером пробегает группа игроков, а мы договаривались, что она будет пробегать, то шансы у бьющего повышаются. Примерно так все и получилось», – вспомнил Шевченко.

  • В 1999 году гол украинца лишил Россию возможности выйти в финальную часть Евро-2000.
  • Сейчас Шевченко – главный тренер сборной Украины.

Источник: «Команда 1»
Отбор ЧЕ-2020 Украина Россия Филимонов Александр Шевченко Андрей
Комментарии (12)
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кошмарик
1586853667
еще 100 раз пробьет и ни один не залетит.. чего он там тренировал? Филя сам себе закинул.. хотя гол , надо признать, получился красивый
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giluxa1963
1586853676
Филя еще в Камышине бабочек ловил
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New Life
1586853948
Удары только в створ ворот, а не по воротам - признак классного игрока. Я смотрел хронику Реала по Роналдо -зубастику, он всегда бил только зряче не просто в створ, а именно туда, где вратарь не сможет достать. Пеле говорил, что первое, что должен освоить начинающий футболист, это правильно прикладывать ногу к мячу и понимать, куда будет послан мяч. К сожалению, многие наши змсы так этому и не научились.
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DOCTOR PENALTY
1586858434
Типичное мышление нынешнего хохла. Даже если бы Филя специально закинул мяч в свои ворота, всё-равно Шева говорил бы то же самое, лишь бы насрать русским. Опять вспоминается крылатая фраза главного тренера МИД России С. Лаврова. "Дебилы *****!"
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ufos73
1586860488
А по моему Филя просто испугался бегущих на него игроков, если он сначала хотел мяч поймать, то увидев как на него бегут, испугался что мяч выскочит из рук, и не смог принять решение выбить кулаками или все таки ловить его, замешкался и привез ( А хохол херню несет
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Давид59
1586861845
В решающие минуты нужно играть надёжно. Ловить мяч в этой ситуации было просто преступлением. Подобный ляп (в смысле решил показать как умеет) был и у Смолова
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zigbert
1586877469
Справедливости ради надо заметить что в тот день во время матча шел сильный дождь и мяч выскользнул из рук Филимонова.
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nemolod
1586882537
Очень хорошо помню тот гол-Шевченко тогда даже не пробил,а сделал точный навес под перекладину,а Филимонов вместо того,чтобы отбить этот мокрый мяч,схватил его,при \том пятясь назад и так вместе с пойманным мячом не устоял и упал в ворота! Этот гол наши тренеры посчитали досадным недоразумением,однако по радио Сабо заявил,что это была не случайность и что Андрей постоянно работает над такими ударами по несколько часов в день,причем специально для этого остается после основной тренировки-я еще про себя подумал-вот как надо нашим футболистам работать над стандартами!
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portero
1586895776
косяк вортчика, был на сто процентов уверен что мяч легкий , сгубило это, он уже думал о продолжении игры , а тут привоз....
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