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    Шевченко: «Штрафной в ворота Филимонова не был случайным»

    Экс-форвард сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, как был забит гол в ворота сборной России в матче отбора к Евро-2000 в Москве (1:1).

    «Штрафной в ворота Александра Филимонова не был случайным. Во-первых, я так уже забивал – «Баварии», «Карпатам», кому-то еще. Во-вторых, мы много работали над стандартами после тренировок с Леонидом Буряком, который ассистировал тогда в сборной Йожефу Сабо.

    Тренер был в прекрасной форме, а его идеальные пласирующие передачи с фланга помогали нам с Сергеем Ребровым работать над завершением. После этого мы подавали угловые и штрафные. Я всегда старался направлять мяч в ворота, если это было под удобную правую ногу.

    Поставил себе такую цель: любая подача – только в створ. Мяч направляется по определенной траектории, вылетает за стенкой, опускается вниз – это всегда сложно для вратаря. А если перед голкипером пробегает группа игроков, а мы договаривались, что она будет пробегать, то шансы у бьющего повышаются. Примерно так все и получилось», – вспомнил Шевченко.

    • В 1999 году гол украинца лишил Россию возможности выйти в финальную часть Евро-2000.
    • Сейчас Шевченко – главный тренер сборной Украины.

    Источник: «Команда 1»

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    Сегодня, 11:32
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2555

      Давид59 14 минут назад

      В решающие минуты нужно играть надёжно. Ловить мяч в этой ситуации было просто преступлением. Подобный ляп (в смысле решил показать как умеет) был и у Смолова

      0
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      Рейтинг: +8600

      ufos73 37 минут назад

      А по моему Филя просто испугался бегущих на него игроков, если он сначала хотел мяч поймать, то увидев как на него бегут, испугался что мяч выскочит из рук, и не смог принять решение выбить кулаками или все таки ловить его, замешкался и привез ( А хохол херню несет

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      Рейтинг: +3446

      Alekxei Z. 1 час назад

      Можно что угодно говорить , но ляп вратаря очевиден !!!

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      Рейтинг: +16150

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Типичное мышление нынешнего хохла. Даже если бы Филя специально закинул мяч в свои ворота, всё-равно Шева говорил бы то же самое, лишь бы насрать русским. Опять вспоминается крылатая фраза главного тренера МИД России С. Лаврова. "Дебилы *****!"

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      Рейтинг: +1255

      Из Твери Леха > DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Ну ты и дура. Тебе подобные везде говно-политику приплетут.

      0
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      Рейтинг: +2225

      solodealer 1 час назад

      Мы видели и помним ляпы и ПОХУЖЕ даже у гениальных ловил...
      Но обращаю внимение: на самом деле такие удары кажутся простыми лишь со стороны... Мяч действительно летит ДОЛГО и, вроде, "всё всем понятно и можно подготовиться не спеша"... Но:
      1. Он, как правило, немного "виляет" в воздухе, так как на планирующий мяч, заданное вращение и ветер воздействует сильнее.
      2. Летит не по "прямой" траектории, как при сильном ударе, а по "КРИВОЙ"... Тут мало одной реакции, надо ещё И "ГЕОМЕТРОМ " быть, чтобы, передвигаясь за время полёта мяча, оказаться в нужный момент в нужной точке... КОТОРУЮ ЕЩЁ НАДО ВЫЧИСЛИТЬ))
      3. ...и ГЛАВНОЕ:: вратарь и мячик на поле..НЕ "ОДИН НА ОДИН"! Перед вратарём идёт толкотня, бегают и прыгают игроки, каждый из которых стремится либо коснуться мяча до его встречи с вратарём, чтобы изменить напрвление полёта или , даже, толкнуть или заблокировать, собственно, голкипера, чтобы не дать ему попасть в ту самую "нужную точку вовремя... Грубо говоря, вратарю приходится одновременно отслеживать кучу отвлекающих факторов...И Филя, по сути, "переступил" лишь на один метр перед прыжком..и, уже взлетев и утратив опору для смены траектории прыжка, , вдруг с отчаянием обнаружил, что "промахивается"...
      Александр,кстати, ДО ЭТОЙ ЕГО ЛИЧНОЙ ТРАГЕДИИ, был совсем не плох! Что в клубе, что в сборной! ВСПОМНИТЕ!
      ТОТ ГОЛ его явно сломал....Болелы тогда его просто предали анафеме...А, ведь,это просто ИГРА))) Слишком много у нас в футболе политики, пиара и пропаганды...
      Такое не всякому дано выдержать..
      Похожее случалось и с ВЕЛИКИМИ, например:
      1. В финале ЛЧ в Москве (2008) в послематчевых пенальти не забили у МЮ Роналду (!), а у Челси ТЕРРИ и АНЕЛЬКА(!!!!!!!!). Челси проиграл!
      2. А в 1994 в финале ЧМ против Бразилии пендали не забили три гениальных итальянца (БАДЖО, БАРЕЗИ ИМАССАРО)!!!!! Италия "слила".. Баджо в том финале был лучшим на оле и накручивал бразилов пополной, но за промах...на Родине его так и не смогли простить...Хотя, по мнению многих , он входит в 5-ку лучших европйцев всех времён .. и после того ЧМ качество его игры не снизилось)))

      2
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      Рейтинг: +410

      New Life 2 часа назад

      Удары только в створ ворот, а не по воротам - признак классного игрока. Я смотрел хронику Реала по Роналдо -зубастику, он всегда бил только зряче не просто в створ, а именно туда, где вратарь не сможет достать. Пеле говорил, что первое, что должен освоить начинающий футболист, это правильно прикладывать ногу к мячу и понимать, куда будет послан мяч. К сожалению, многие наши змсы так этому и не научились.

      5
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      Рейтинг: +1790

      giluxa1963 2 часа назад

      Филя еще в Камышине бабочек ловил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1999

      кошмарик 2 часа назад

      еще 100 раз пробьет и ни один не залетит.. чего он там тренировал? Филя сам себе закинул.. хотя гол , надо признать, получился красивый

      2
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      Рейтинг: +2225

      solodealer > кошмарик 1 час назад

      ...думаю, что со 100 раз что-то обязательно залетит ЛЮБОМУ ВРАТАРЮ... Мы видели и помним ляпы и ПОХУЖЕ даже у гениальных ловил...
      Но обращаю внимение: на самом деле такие удары кажутся простыми лишь со стороны... Мяч действительно летит ДОЛГО и, вроде, "всё всем понятно и можно подготовиться не спеша"... Но:
      1. Он, как правило, немного "виляет" в воздухе, так как на планирующий мяч, заданное вращение и ветер воздействует сильнее.
      2. Летит не по "прямой" траектории, как при сильном ударе, а по "КРИВОЙ"... Тут мало одной реакции, надо ещё И "ГЕОМЕТРОМ " быть, чтобы, передвигаясь за время полёта мяча, оказаться в нужный момент в нужной точке... КОТОРУЮ ЕЩЁ НАДО ВЫЧИСЛИТЬ))
      3. ...и ГЛАВНОЕ:: вратарь и мячик на поле..НЕ "ОДИН НА ОДИН"! Перед вратарём идёт толкотня, бегают и прыгают игроки, каждый из которых стремится либо коснуться мяча до его встречи с вратарём, чтобы изменить напрвление полёта или , даже, толкнуть или заблокировать, собственно, голкипера, чтобы не дать ему попасть в ту самую "нужную точку вовремя... Грубо говоря, вратарю приходится одновременно отслеживать кучу отвлекающих факторов...И Филя, по сути, "переступил" лишь на один метр перед прыжком..и, уже взлетев и утратив опору для смены траектории прыжка, , вдруг с отчаянием обнаружил, что "промахивается"...
      Александр,кстати, ДО ЭТОЙ ЕГО ЛИЧНОЙ ТРАГЕДИИ, был совсем не плох! Что в клубе, что в сборной! ВСПОМНИТЕ!
      ТОТ ГОЛ его явно сломал....Болелы тогда его просто предали анафеме...А, ведь,это просто ИГРА))) Слишком много у нас в футболе политики, пиара и пропаганды...
      Такое не всякому дано выдержать..
      Похожее случалось и с ВЕЛИКИМИ, например:
      1. В финале ЛЧ в Москве (2008) в послематчевых пенальти не забили у МЮ Роналду (!), а у Челси ТЕРРИ и АНЕЛЬКА(!!!!!!!!). Челси проиграл!
      2. А в 1994 в финале ЧМ против Бразилии пендали не забили три гениальных итальянца (БАДЖО, БАРЕЗИ ИМАССАРО)!!!!! Италия "слила".. А Баджо на Родине так и несмогли простить...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2807

      Борат 2 часа назад

      до сих пор всем стыдно за этого тарасовского воротчика !
      позор пищевикаам !
      гыгы

      6
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      Рейтинг: +2402

      Hektor 84 > Борат 2 часа назад

      Позор тебе бомжерылый!!! Распиши лучше как Лодыгин в сборной чудил и какие он бабочки пропускал.

      2
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