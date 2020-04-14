Шевченко: «Штрафной в ворота Филимонова не был случайным»

Экс-форвард сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, как был забит гол в ворота сборной России в матче отбора к Евро-2000 в Москве (1:1).

«Штрафной в ворота Александра Филимонова не был случайным. Во-первых, я так уже забивал – «Баварии», «Карпатам», кому-то еще. Во-вторых, мы много работали над стандартами после тренировок с Леонидом Буряком, который ассистировал тогда в сборной Йожефу Сабо.

Тренер был в прекрасной форме, а его идеальные пласирующие передачи с фланга помогали нам с Сергеем Ребровым работать над завершением. После этого мы подавали угловые и штрафные. Я всегда старался направлять мяч в ворота, если это было под удобную правую ногу.

Поставил себе такую цель: любая подача – только в створ. Мяч направляется по определенной траектории, вылетает за стенкой, опускается вниз – это всегда сложно для вратаря. А если перед голкипером пробегает группа игроков, а мы договаривались, что она будет пробегать, то шансы у бьющего повышаются. Примерно так все и получилось», – вспомнил Шевченко.