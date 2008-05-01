«Зенит» видеообзором напомнил фанатам о 12-летии разгрома «Баварии» на «Петровском»

Сегодня, 1 мая, исполнилось 12 лет со дня ответного матча 1/2 финала Кубка УЕФА между «Зенитом» и «Баварией» (4:0). Россияне опубликовали видеообзор встречи.
Действующих на тот момент чемпионов России возглавлял Дик Адвокат, главным тренером баварцев был Оттмар Хитцфельд.
- Павел Погребняк ответил на слухи о нечестном характере матча.
- Погребняк в том матче на «Петровском» сделал дубль.
- В финале «Зенит» победил «Рейнджерс».
01.05.2008. Стадион «Петровский».#ЗенитБавария #КубокУЕФА pic.twitter.com/v2fXxg0qK9— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 1, 2020
Есть теория заговора, что 4:0 «Зенита» и «Баварии» – договорняк. Испанский судья называл заказчиком русскую ОПГ, а УЕФА проводил свое расследование