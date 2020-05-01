«Зенит» видеообзором напомнил фанатам о 12-летии разгрома «Баварии» на «Петровском»

Сегодня, 1 мая, исполнилось 12 лет со дня ответного матча 1/2 финала Кубка УЕФА между «Зенитом» и «Баварией» (4:0). Россияне опубликовали видеообзор встречи.

Действующих на тот момент чемпионов России возглавлял Дик Адвокат, главным тренером баварцев был Оттмар Хитцфельд.

Павел Погребняк ответил на слухи о нечестном характере матча.

ответил на слухи о нечестном характере матча. Погребняк в том матче на «Петровском» сделал дубль.

В финале «Зенит» победил «Рейнджерс».

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Есть теория заговора, что 4:0 «Зенита» и «Баварии» – договорняк. Испанский судья называл заказчиком русскую ОПГ, а УЕФА проводил свое расследование