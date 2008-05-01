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    «Зенит» видеообзором напомнил фанатам о 12-летии разгрома «Баварии» на «Петровском»

    Сегодня, 1 мая, исполнилось 12 лет со дня ответного матча 1/2 финала Кубка УЕФА между «Зенитом» и «Баварией» (4:0). Россияне опубликовали видеообзор встречи.

    Действующих на тот момент чемпионов России возглавлял Дик Адвокат, главным тренером баварцев был Оттмар Хитцфельд.

    Есть теория заговора, что 4:0 «Зенита» и «Баварии» – договорняк. Испанский судья называл заказчиком русскую ОПГ, а УЕФА проводил свое расследование

    Источник: твиттер «Зенита»

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