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    Роналдиньо по контракту с «Фламенго» разрешалось дважды в неделю посещать ночной клуб

    Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо включил в свой контракт с «Фламенго» опцию, по которой он мог дважды в неделю посещать ночной клуб, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на beIN Sport. Игрок не соглашался переходить в команду, пока не было этого пункта.

    Выступать за «Фламенго» Роналдиньо начал в 2011 году, когда перешел из «Милана», и провел в команде один сезон.

    • Роналдиньо по ходу карьеры брал «Золотой мяч».
    • В 2002 году Роналдиньо со сборной взял чемпионат мира.
    • Сейчас спортсмен находится под домашним арестом в Парагвае, где его подозревают в подделке документов.

    Источник: «Матч ТВ»

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