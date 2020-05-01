Роналдиньо по контракту с «Фламенго» разрешалось дважды в неделю посещать ночной клуб

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо включил в свой контракт с «Фламенго» опцию, по которой он мог дважды в неделю посещать ночной клуб, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на beIN Sport. Игрок не соглашался переходить в команду, пока не было этого пункта.

Выступать за «Фламенго» Роналдиньо начал в 2011 году, когда перешел из «Милана», и провел в команде один сезон.