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    ПФЛ: «Возобновление сезона является затруднительным»

    Профессиональная футбольная лига выпустила релиз по поводу возобновления сезона в условиях пандемии коронавируса. Организация считает его затруднительным.

    «Футбольными клубами ПФЛ в ходе видеоконференций в апреле 2020 года было отмечено, что для проведения оставшихся игр ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов в соответствии с регламентом и календарем соревнований необходим период 1,5 календарных месяца, также дополнительно потребуется период от трех недель для тренировочных занятий команды после длительного вынужденного простоя.

    С учетом указанных обстоятельств возобновление соревнований является затруднительным.

    Совет и администрация Лиги считают, что в случае принятия решения о досрочном завершении ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов, командам ПФЛ, которые имеют лучшие спортивные показатели и соответствуют установленным требованиям, должна быть предоставлена возможность перехода в ФНЛ на основании регламентирующих документов Российского футбольного союза», – приводит релиз инсайдер Сергей Егоров.

    • Евросезон прервали в марте.
    • Клубы ФНЛ на этой неделе проголосовали за досрочное прекращение сезона.
    • По всему миру от инфекции умерло более 234000 человек.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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