ПФЛ: «Возобновление сезона является затруднительным»

Профессиональная футбольная лига выпустила релиз по поводу возобновления сезона в условиях пандемии коронавируса. Организация считает его затруднительным.

«Футбольными клубами ПФЛ в ходе видеоконференций в апреле 2020 года было отмечено, что для проведения оставшихся игр ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов в соответствии с регламентом и календарем соревнований необходим период 1,5 календарных месяца, также дополнительно потребуется период от трех недель для тренировочных занятий команды после длительного вынужденного простоя.

С учетом указанных обстоятельств возобновление соревнований является затруднительным.

Совет и администрация Лиги считают, что в случае принятия решения о досрочном завершении ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов, командам ПФЛ, которые имеют лучшие спортивные показатели и соответствуют установленным требованиям, должна быть предоставлена возможность перехода в ФНЛ на основании регламентирующих документов Российского футбольного союза», – приводит релиз инсайдер Сергей Егоров.