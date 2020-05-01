Семин отказался комментировать обращение Кикнадзе к болельщикам «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не захотел обсуждать сегодняшнее заявление генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

В четверг фанаты команды выразили поддержку 72-летнему специалисту, отметив, что нет оснований для его ухода с поста по окончании сезона.

Кикнадзе заверил, что мнение болельщиков будет учтено. При этом он не подтвердил и не опроверг возможную смену тренера.

«Заявление Кикнадзе? Ничего не буду комментировать, спасибо. Всех с праздником», – сказал Семин.