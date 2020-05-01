Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Семин отказался комментировать обращение Кикнадзе к болельщикам «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не захотел обсуждать сегодняшнее заявление генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

    • В четверг фанаты команды выразили поддержку 72-летнему специалисту, отметив, что нет оснований для его ухода с поста по окончании сезона.
    • Кикнадзе заверил, что мнение болельщиков будет учтено. При этом он не подтвердил и не опроверг возможную смену тренера.

    «Заявление Кикнадзе? Ничего не буду комментировать, спасибо. Всех с праздником», – сказал Семин.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:40
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16466

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Держись, Юрий Палыч. Герпеса пережили, и кикнадзю переживём.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76389
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru