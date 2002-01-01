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    Нобоа: «Из «Зенита» меня никто не выгонял»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о своем уходе из «Зенита» прошлым летом.

    – Вы по-прежнему не жалеете, что ушли из «Зенита»? Согласитесь, по крайней мере сейчас, «Зенит» и «Сочи» решают принципиально разные задачи.

    – Нет, не жалею. Я мог остаться в Санкт-Петербурге, меня оттуда никто не выгонял, но мне нужно было играть. Поэтому я здесь. Мы обсуждали мои перспективы с Сергеем Семаком, я понимал, что лимит и приобретение новых игроков не оставит мне шанса проявить себя, особенно после тяжелой травмы.

    Когда же «Зенит» приобрел такого сильного игрока, как Вильмар Барриос, я понимал, что в центре поля для меня места не осталось. Еще раз подчеркну: я ушел из «Зенита» не потому, что не хотел играть в Санкт-Петербурге, а потому что мне больше не было места на поле. Когда меня пригласили в «Сочи», я подумал – «А почем нет?». Мне было важно проверить свое колено, стабильно играть, вернуть уверенность в себе – все это я потерял, когда получил травму.

    – Вы не задавались вопросом, как развивалась бы ваша карьера, не порви вы два года назад крестообразную связку.

    – Ох (вздыхает). Я думаю, что до сих пор играл бы в «Зените». У меня еще два года действовал контракт, мне было комфортно в Санкт-Петербурге, мы показывали хороший футбол, на меня рассчитывал тренер Семак, у меня было много друзей в команде, но видите, как получилось.

    • Нобоа перешел из «Зенита» в «Сочи» в августе 2019 года на правах свободного агента.
    • За петербургский клуб эквадорец выступал с июня 2017 года.
    • В 2018 году хавбек сдавался в аренду «Рубину».

    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1994

      minaev23 2 часа назад

      Баласт для питера а в Ростове героем был. питерские зазывалы тебя кинули как лоха!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2350

      alarm > minaev23 1 час назад

      то есть, как тебя?

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