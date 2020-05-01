Нобоа: «Из «Зенита» меня никто не выгонял»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о своем уходе из «Зенита» прошлым летом.

– Вы по-прежнему не жалеете, что ушли из «Зенита»? Согласитесь, по крайней мере сейчас, «Зенит» и «Сочи» решают принципиально разные задачи.

– Нет, не жалею. Я мог остаться в Санкт-Петербурге, меня оттуда никто не выгонял, но мне нужно было играть. Поэтому я здесь. Мы обсуждали мои перспективы с Сергеем Семаком, я понимал, что лимит и приобретение новых игроков не оставит мне шанса проявить себя, особенно после тяжелой травмы.

Когда же «Зенит» приобрел такого сильного игрока, как Вильмар Барриос, я понимал, что в центре поля для меня места не осталось. Еще раз подчеркну: я ушел из «Зенита» не потому, что не хотел играть в Санкт-Петербурге, а потому что мне больше не было места на поле. Когда меня пригласили в «Сочи», я подумал – «А почем нет?». Мне было важно проверить свое колено, стабильно играть, вернуть уверенность в себе – все это я потерял, когда получил травму.

– Вы не задавались вопросом, как развивалась бы ваша карьера, не порви вы два года назад крестообразную связку.

– Ох (вздыхает). Я думаю, что до сих пор играл бы в «Зените». У меня еще два года действовал контракт, мне было комфортно в Санкт-Петербурге, мы показывали хороший футбол, на меня рассчитывал тренер Семак, у меня было много друзей в команде, но видите, как получилось.