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Нобоа: «Из «Зенита» меня никто не выгонял»

1 мая 2020, 14:14
8

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о своем уходе из «Зенита» прошлым летом.

– Вы по-прежнему не жалеете, что ушли из «Зенита»? Согласитесь, по крайней мере сейчас, «Зенит» и «Сочи» решают принципиально разные задачи.

– Нет, не жалею. Я мог остаться в Санкт-Петербурге, меня оттуда никто не выгонял, но мне нужно было играть. Поэтому я здесь. Мы обсуждали мои перспективы с Сергеем Семаком, я понимал, что лимит и приобретение новых игроков не оставит мне шанса проявить себя, особенно после тяжелой травмы.

Когда же «Зенит» приобрел такого сильного игрока, как Вильмар Барриос, я понимал, что в центре поля для меня места не осталось. Еще раз подчеркну: я ушел из «Зенита» не потому, что не хотел играть в Санкт-Петербурге, а потому что мне больше не было места на поле. Когда меня пригласили в «Сочи», я подумал – «А почем нет?». Мне было важно проверить свое колено, стабильно играть, вернуть уверенность в себе – все это я потерял, когда получил травму.

– Вы не задавались вопросом, как развивалась бы ваша карьера, не порви вы два года назад крестообразную связку.

– Ох (вздыхает). Я думаю, что до сих пор играл бы в «Зените». У меня еще два года действовал контракт, мне было комфортно в Санкт-Петербурге, мы показывали хороший футбол, на меня рассчитывал тренер Семак, у меня было много друзей в команде, но видите, как получилось.

  • Нобоа перешел из «Зенита» в «Сочи» в августе 2019 года на правах свободного агента.
  • За петербургский клуб эквадорец выступал с июня 2017 года.
  • В 2018 году хавбек сдавался в аренду «Рубину».

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Нобоа Кристиан
Комментарии (8)
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deinego77@yandex.ru
1588334826
Баласт для питера а в Ростове героем был. питерские зазывалы тебя кинули как лоха!!!!!!
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Hektor 84
1588346133
Просто попросили
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Zenit2312
1588353324
Хороший игрок но не для Зенита ! Конкуренция. В Ростове он реально бы пригодился!
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