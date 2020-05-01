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    Кепа – о роли второго вратаря «Челси»: «Лэмпард вынужден принимать решения, но он верит в меня»

    Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага рассказал о своих отношениях с главным тренером лондонцев Фрэнком Лэмпардом.

    – Как вы отреагировали на то, что стали резервным вратарем?

    – Мне остается лишь принять это профессионально и работать упорнее, чтобы изменить ситуацию.

    – Как вы думаете, Лэмпард поддерживает вас?

    – У нас с Фрэнком очень хорошие отношения. Он показал, что уверен во мне, с первой секунды. Просто Лэмпард вынужден принимать решения, но я все равно чувствую, что он верит в меня. И он, и весь клуб. Все хотят постоянно выходить в старте.

    • Летом 2018 года «Челси» купил Кепу у «Атлетика» за 80 миллионов евро.
    • Контракт между игроком и клубом рассчитан до 2025 года.
    • В текущем сезоне Кепа пропустил 43 гола в 33 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

    Источник: Marca

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