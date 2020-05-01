Кепа – о роли второго вратаря «Челси»: «Лэмпард вынужден принимать решения, но он верит в меня»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага рассказал о своих отношениях с главным тренером лондонцев Фрэнком Лэмпардом.

– Как вы отреагировали на то, что стали резервным вратарем?

– Мне остается лишь принять это профессионально и работать упорнее, чтобы изменить ситуацию.

– Как вы думаете, Лэмпард поддерживает вас?

– У нас с Фрэнком очень хорошие отношения. Он показал, что уверен во мне, с первой секунды. Просто Лэмпард вынужден принимать решения, но я все равно чувствую, что он верит в меня. И он, и весь клуб. Все хотят постоянно выходить в старте.