Кепа – о роли второго вратаря «Челси»: «Лэмпард вынужден принимать решения, но он верит в меня»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага рассказал о своих отношениях с главным тренером лондонцев Фрэнком Лэмпардом.
– Как вы отреагировали на то, что стали резервным вратарем?
– Мне остается лишь принять это профессионально и работать упорнее, чтобы изменить ситуацию.
– Как вы думаете, Лэмпард поддерживает вас?
– У нас с Фрэнком очень хорошие отношения. Он показал, что уверен во мне, с первой секунды. Просто Лэмпард вынужден принимать решения, но я все равно чувствую, что он верит в меня. И он, и весь клуб. Все хотят постоянно выходить в старте.
- Летом 2018 года «Челси» купил Кепу у «Атлетика» за 80 миллионов евро.
- Контракт между игроком и клубом рассчитан до 2025 года.
- В текущем сезоне Кепа пропустил 43 гола в 33 матчах.
- Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.
Источник: Marca