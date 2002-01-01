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    Наумов – Романцеву: «Гилерме – российский игрок. Он приехал в 19 лет и с тех пор живет в России»

    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поддержал вратаря московского клуба Гилерме.

    – Романцев высказался о Гилерме. Цитата: «Номер два в сборной России – парень с бразильским паспортом. Это напрягает немножко». Согласны?

    – Считаю, что Гилерме – российский игрок. Он приехал в 19 лет и с тех пор живет в России. Он ведь получил паспорт не как спортсмен, за заслуги, а как обычный гражданин. По закону. Написал заявление, выучил язык.

    Гилерме знает русскую культуру, любит страну. Гилерме, Акинфеев – одинаковые кандидатуры, одинаковые люди для российского футбола. Россияне. И в этой ситуации не стоит заглядывать на национальность.

    Гилерме – россиянин на законных основаниях, обычный гражданин. Номер один или номер два, не знаю, трудно судить, но он один из лучших вратарей России. И он стал таким, когда пришел Семин.

    Мы держали Гильерме два года, он не играл, но мы верили. Потом на сборах, когда позволило здоровье, он начал играть в полную силу. Мы увидели его силу.

    Помню, я приехал на сборы в Испанию в 2009-м. И Семин говорит: «Слушайте, Николай Алексеевич, это какой-то черт вообще! Что он на тренировках творит. Я такого никогда не видел». И это было изумление опытного тренера. И Семин стал ему доверять.

    И вот 11 лет он бессменный. Лидер «Локомотива». Лидер в раздевалке. Креативный парень. Ответственный. Не любит разгильдяйства, может поставить на место любого футболиста. Считаю, что это пример лучшей селекции «Локомотива».

    • За «Локомотив» 34-летний голкипер провел 313 матчей и пропустил 303 гола.
    • Действующий контракт Гилерме с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +308

      sergeyshubin 25 минут назад

      Как второй или третий вратарь он норм!!! Я не сомневаюсь в его таланте и трудолюбии, но молодых наигрывать надо, а Гиля как старший будет советы давать да уверенность вселять

      0
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      Рейтинг: +2646

      Nesterenko 1 час назад

      Все верно сказано

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20153

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Согласен по Гилерме , но это не значит что нужно игнорить вратарей ( талантливых и молодых ) из других клубов .

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +139

      Соарес 2 часа назад

      34 года это уже пенсионер

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