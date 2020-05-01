Наумов – Романцеву: «Гилерме – российский игрок. Он приехал в 19 лет и с тех пор живет в России»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поддержал вратаря московского клуба Гилерме.

– Романцев высказался о Гилерме. Цитата: «Номер два в сборной России – парень с бразильским паспортом. Это напрягает немножко». Согласны?

– Считаю, что Гилерме – российский игрок. Он приехал в 19 лет и с тех пор живет в России. Он ведь получил паспорт не как спортсмен, за заслуги, а как обычный гражданин. По закону. Написал заявление, выучил язык.

Гилерме знает русскую культуру, любит страну. Гилерме, Акинфеев – одинаковые кандидатуры, одинаковые люди для российского футбола. Россияне. И в этой ситуации не стоит заглядывать на национальность.

Гилерме – россиянин на законных основаниях, обычный гражданин. Номер один или номер два, не знаю, трудно судить, но он один из лучших вратарей России. И он стал таким, когда пришел Семин.

Мы держали Гильерме два года, он не играл, но мы верили. Потом на сборах, когда позволило здоровье, он начал играть в полную силу. Мы увидели его силу.

Помню, я приехал на сборы в Испанию в 2009-м. И Семин говорит: «Слушайте, Николай Алексеевич, это какой-то черт вообще! Что он на тренировках творит. Я такого никогда не видел». И это было изумление опытного тренера. И Семин стал ему доверять.

И вот 11 лет он бессменный. Лидер «Локомотива». Лидер в раздевалке. Креативный парень. Ответственный. Не любит разгильдяйства, может поставить на место любого футболиста. Считаю, что это пример лучшей селекции «Локомотива».