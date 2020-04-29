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    Кубок Белоруссии. БАТЭ и брестское «Динамо» вышли в финал

    БАТЭ в ответном матче 1/2 финала Кубка Белоруссии победил «Славию» и прошел дальше. В первой встрече команда из Мозыря одержала минимальную победу.

    В другой встрече действующий чемпион страны пропустил четыре гола в Солигорске, но по сумме двух матчей победил. На игре присутствовало 349 человек.

    Кубок Белоруссии. 1/2 финала. Ответные матчи

    Шахтер – Динамо-Брест – 4:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Савицкий, 19; 0:2 – Гордейчук, 38; 1:2 – Иванович, 58; 2:2 – Лисакович, 60; 3:2 – Лисакович, 66 (с пенальти); 4:2 – Подстрелов, 74.

    Первый матч: 0:2.

    БАТЭ – Славия – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Волков, 12; 2:0 – Тимонюк, 45 (в свои ворота).

    Первый матч: 0:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.04.2020 22:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +517

      Граф2019 1 час назад

      класс! 8 шариков, и интрига! респект братанам...

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