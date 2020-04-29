Кубок Белоруссии. БАТЭ и брестское «Динамо» вышли в финал

БАТЭ в ответном матче 1/2 финала Кубка Белоруссии победил «Славию» и прошел дальше. В первой встрече команда из Мозыря одержала минимальную победу.

В другой встрече действующий чемпион страны пропустил четыре гола в Солигорске, но по сумме двух матчей победил. На игре присутствовало 349 человек.

Кубок Белоруссии. 1/2 финала. Ответные матчи

Шахтер – Динамо-Брест – 4:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Савицкий, 19; 0:2 – Гордейчук, 38; 1:2 – Иванович, 58; 2:2 – Лисакович, 60; 3:2 – Лисакович, 66 (с пенальти); 4:2 – Подстрелов, 74.

Первый матч: 0:2.

БАТЭ – Славия – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Волков, 12; 2:0 – Тимонюк, 45 (в свои ворота).

Первый матч: 0:1.