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    Агент Трабукки – о влиянии коронавируса на РПЛ: «Уровень лиги будет падать, цены на россиян не вырастут»

    Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, как пандемия коронавируса отразится на футбольном рынке России.

    «От клубов в чемпионате России я не ожидаю хорошего усиления из сильных европейских чемпионатов, поэтому уровень РПЛ будет продолжать падать, что происходит в последние годы. Большинство клубов должно избавиться от легионеров из-за лимита, который не позволит экспериментировать. Цены на россиян не вырастут из-за пандемии и финансовых сложностей всех российских клубов. На внутренний рынок придут несколько достойных футболистов из Белоруссии и Казахстана, но они не будут на лидирующих позициях», – поделился мнением Трабукки.

    • Сезон в России прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • Большинство клубов поддержало вариант возобновления сезона 21 июня.
    • В турнирной таблице лидирует «Зенит».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16441

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Сокращаем этот пространный вывод до одного слова = жопа!

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