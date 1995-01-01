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    Прядкин – о возобновлении РПЛ: «Большинство клубов поддержало 21 июня»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин назвал возможную дату возобновления чемпионата России.

    «Мы разработали различные варианты: начать и 21, и 28, и позже. Если бы дата 2 августа не была обозначена, мы могли уйти в более поздние даты. Мы понимаем, что очень важно доиграть чемпионат. Большинство клубов поддержало.

    Есть обязательства перед спонсорами, есть недополучение бюджета. Во главу угла мы ставили здоровье. Большинство поддержало 21 июня как дату возобновления. Если начать 28-го, то игры будут на каждый третий день. У меня лежит список 66 легионеров, которых нужно вернуть. 21 июня – наиболее удобная дата для рестарта», – заявил Прядкин.

    • Сезон в России прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • В стране заражено 93558 человека.
    • Зафиксировано 867 летальных исходов.

    Генеральный секретарь РФС – о возобновлении РПЛ: «Единственный реалистичный вариант – 28 июня»

    Источник: «Чемпионат»

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