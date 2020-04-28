Генеральный секретарь РФС – о возобновлении РПЛ: «Единственный реалистичный вариант – 28 июня»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев назвал возможную дату возобновления сезона в России.
«Трое суток мы без перерыва обсуждали все варианты. Надо понимать, что у нас есть ограничения. Конечно, мы хотим, чтобы футбол вернулся как можно быстрее.
Ключевая дата – 2 августа, когда мы должны закончить чемпионат и заявить участников еврокубков. Нам надо четыре, а лучше пять недель, чтобы доиграть этот сезон. Также надо вернуть легионеров. Единственный реалистичный вариант – 1 июня начнется тренировочный процесс, 28 июня – начнется сезон», – заявил Алаев.
- Сезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
- В России заражено 93558 человека.
- Зафиксировано 867 летальных исходов.
Источник: «Чемпионат»