Генеральный секретарь РФС – о возобновлении РПЛ: «Единственный реалистичный вариант – 28 июня»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев назвал возможную дату возобновления сезона в России.

«Трое суток мы без перерыва обсуждали все варианты. Надо понимать, что у нас есть ограничения. Конечно, мы хотим, чтобы футбол вернулся как можно быстрее.

Ключевая дата – 2 августа, когда мы должны закончить чемпионат и заявить участников еврокубков. Нам надо четыре, а лучше пять недель, чтобы доиграть этот сезон. Также надо вернуть легионеров. Единственный реалистичный вариант – 1 июня начнется тренировочный процесс, 28 июня – начнется сезон», – заявил Алаев.