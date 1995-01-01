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    Генеральный секретарь РФС – о возобновлении РПЛ: «Единственный реалистичный вариант – 28 июня»

    Генеральный секретарь РФС Александр Алаев назвал возможную дату возобновления сезона в России.

    «Трое суток мы без перерыва обсуждали все варианты. Надо понимать, что у нас есть ограничения. Конечно, мы хотим, чтобы футбол вернулся как можно быстрее.

    Ключевая дата – 2 августа, когда мы должны закончить чемпионат и заявить участников еврокубков. Нам надо четыре, а лучше пять недель, чтобы доиграть этот сезон. Также надо вернуть легионеров. Единственный реалистичный вариант – 1 июня начнется тренировочный процесс, 28 июня – начнется сезон», – заявил Алаев.

    • Сезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • В России заражено 93558 человека.
    • Зафиксировано 867 летальных исходов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3836

      порт 29 минут назад

      Чемпионат доиграть, а на кубок забить.

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