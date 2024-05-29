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РПЛ. «Урал» проиграл «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче

29 мая 2024, 18:58
25

«Урал» приблизился к вылету из РПЛ по итогам сезона-2023/24.

Команда из Екатеринбурга потерпела домашнее поражение от «Акрона» в первом стыковом матче за право выступать в Премьер-лиге.

Гости выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Неманьи Анджелковича и Кирилла Данилина.

Ответная встреча в Тольятти состоится в субботу, 1 июня.

Россия. РПЛ. Стыки. 1-й матч

Урал (Екатеринбург) – Акрон (Тольятти) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Анджелкович, 67; 0:2 – Данилин, 72.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Акрон Урал
Комментарии (25)
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Дубина
1716998429
Один цыган бразильский с газпрома стоит больше чем весь Акрон!!!
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Cleaner
1716998705
Урал, давай досвидания! На 90% урал уже в Пердиве...
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ESC-Russia-google
1716998848
Одним фармом газпромовской вони в РПЛ уже меньше! Теперь дело за Арсеналом!
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Бригадный
1716999271
Из Урала нужно убирать Ивана-дурака. Который не просто мешает, а реально вредит. Тренеру, игрокам, да - всем. Причем, этот дурак агрессивный, на голубом глазу полагающий что он всему голова и всем рулит. Даже Галицкий стадом быков и то не столь агрессивно погоняет.
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...уефан
1717001049
...с такой игрой заупокойной, как у Урала в последнее время, самое место в андерграунде...
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Mirak92
1717001169
Еще бы ПНН выбить
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Desma
1717001438
Урал никакущий. Вылет в пердив будет справедлив. Бульбашу пора на Родину. Следом отправить и Пари НН.
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russkiisergei
1717001645
вроде играл Урал и Акрон! А, кричалка только одна: зенит-позор Российского футбола!!!
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Spartak_forv@
1717003314
Шажок для Акрона,огромный скачок для Гриши Иванова
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zigbert
1717080897
Для Урала такое поражение стало большим ударом. Мало кто ожидал такого результата.
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