РПЛ. «Урал» проиграл «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче

«Урал» приблизился к вылету из РПЛ по итогам сезона-2023/24.
Команда из Екатеринбурга потерпела домашнее поражение от «Акрона» в первом стыковом матче за право выступать в Премьер-лиге.
Гости выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Неманьи Анджелковича и Кирилла Данилина.
Ответная встреча в Тольятти состоится в субботу, 1 июня.
Россия. РПЛ. Стыки. 1-й матч
Урал (Екатеринбург) – Акрон (Тольятти) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Анджелкович, 67; 0:2 – Данилин, 72.
Источник: «Бомбардир»