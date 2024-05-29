РПЛ. «Урал» проиграл «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче

«Урал» приблизился к вылету из РПЛ по итогам сезона-2023/24.

Команда из Екатеринбурга потерпела домашнее поражение от «Акрона» в первом стыковом матче за право выступать в Премьер-лиге.

Гости выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Неманьи Анджелковича и Кирилла Данилина.

Ответная встреча в Тольятти состоится в субботу, 1 июня.

Россия. РПЛ. Стыки. 1-й матч

Урал (Екатеринбург) – Акрон (Тольятти) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Анджелкович, 67; 0:2 – Данилин, 72.

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