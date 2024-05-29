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Губерниев отреагировал на уход Слишковича из «Спартака»

29 мая 2024, 21:34
29

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о решении Владимира Слишковича покинуть «Спартак».

«Спартак» – это одна сплошная зона турбулентности. Владимир Слишкович ушел, хотя две недели назад говорили, что он останется. Мне кажется, что в «Спартаке» продолжают штурвал тянуть то на себя, то от себя.

И подобные вещи могут привести к тому, что «спартакский» самолет свалится вновь в плоский штопор. Это странная история. Мне кажется, что «Спартак» допускает очередную ошибку, и вообще, у «Спартака» ошибка за ошибкой.

Поэтому мы уже к этому привыкли. А команде нужен и болельщикам уверенный полет из пункта А в пункт Б, чтобы взлет был хороший, и полет, и посадка», – заявил Губерниев.

  • Слишкович исполнял обязанности главного тренера «Спартака» с 14 апреля, когда клуб уволил Гильермо Абаскаля.
  • Со следующего сезона команду из Москвы возглавит Деян Станкович.
  • Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.

В ожидании новой главы: вспомните великие финалы ЛЧ по фото?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Слишкович Владимир Губерниев Дмитрий
Комментарии (29)
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...уефан
1717008480
...он ещё и лётчик-испытатель! Постоянно испытывает недержание). Хотя по Слишковичу близок к теме...
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Spartak_forv@
1717009125
Губер,когда уже ветер биатлона унесет тебя к чертовой матери с тв!
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andr45
1717010272
ПОЧТИ ТАРПИЩЕВ «ПРЕТЕНЗИИ РУКОВОДСТВУ "СПАРТАКА" (СЛИШКОВИЧУ, АБАСКАЛЮ,ЭМЕРИ, КАРРЕРЕ, ТЕДЕСКО, ВАНОЛИ) ЕСТЬ И БУДУТ ВСЕГДА»))))))))
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Цугундeр
1717012002
Не понятно бурление снизу.Тут Губл всё чётко выдал. Ну ,а Слишкович..,что говорить.. Редкий , по нынешним временам ,Владимир.
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Cleaner
1717013895
Мы все давно уже привыкли РЖАТЬ над Спартаком. Поржем и над Спартаком во главе со Станковичем...)))
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Иван Петров 1986
1717045387
Да у нас посадки многим не хватает.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1717051272
Так то по делу он все сказал, что довольно редко от него услышишь. Не удивлюсь, если это не его мысли, а где то скопировал текст)))
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Filllllll
1717052244
У них с червяченко классная пара была бы. Два де..ила, это они! Ещё в команду несколько гы-гыкающих отсюда взять, и можно концерты давать, для людей с низким iq
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Константин-Шапкин-google
1717060230
Мне лично жаль, что Слишкович ушёл. Его работу уже было видно. И ушёл скорре всего не сам. Новый тренер, своя команда.
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Сергей-Садковский-google
1717083983
А Зарема почему молчит... Или она сейчас только Краснодар хейтит?))
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