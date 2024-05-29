Губерниев отреагировал на уход Слишковича из «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о решении Владимира Слишковича покинуть «Спартак».

«Спартак» – это одна сплошная зона турбулентности. Владимир Слишкович ушел, хотя две недели назад говорили, что он останется. Мне кажется, что в «Спартаке» продолжают штурвал тянуть то на себя, то от себя.

И подобные вещи могут привести к тому, что «спартакский» самолет свалится вновь в плоский штопор. Это странная история. Мне кажется, что «Спартак» допускает очередную ошибку, и вообще, у «Спартака» ошибка за ошибкой.

Поэтому мы уже к этому привыкли. А команде нужен и болельщикам уверенный полет из пункта А в пункт Б, чтобы взлет был хороший, и полет, и посадка», – заявил Губерниев.

Слишкович исполнял обязанности главного тренера «Спартака» с 14 апреля, когда клуб уволил Гильермо Абаскаля.

Со следующего сезона команду из Москвы возглавит Деян Станкович.

Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.

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