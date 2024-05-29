Тренер «Акрона» прокомментировал победу над «Уралом»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о результате матча с «Уралом».
- Команды ведут борьбу за право выступать в следующем сезоне РПЛ.
- «Урал» потерпел домашнее поражение со счетом 0:2 в первом стыке.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Ответная встреча состоится в субботу, 1 июня.
– Безумно счастлив тому, что увидел на поле. Хорошая обстановка, болельщики. Сегодня так сложилось, что наша команда в первом тайме имела достаточное преимущество, контролировала мяч, создавала подходы к воротам соперника.
Во втором тайме понимали, что не будет возможности прессинговать. Нашей задачей было справиться с давлением и продолжать гнуть линию и использовать свои возможности.
– Можно ли говорить, что «Акрон» функционально был лучше?
– Да, команда физически готова хорошо. Те моменты, которые были, стали предвестниками того, что готовы были бежать за спину в любое время матча. Игроки хорошо подготовились психологически к матчу.
– Стартовый состав «Урала» вас удивил?
– Главное, мой состав меня не удивил. Не было Галояна, но те, кто вышли, у них колоссальный опыт игры в РПЛ. Игроков расставил, исходя из сильных сторон.
– Ответный матч пройдет на искусственном поле. Плюс для вас?
– Такого быть не может. Каждый последующий матч сложнее. Мы спокойно готовимся к игре, главное – прийти к следующему матчу, чтобы добиться результата и творить историю. Это важно для наших семей, детей из академии.