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Обзор матча «Урал» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
Обзор матча «Урал» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
29 мая 2024, 19:00
«Акрон»
одержал победу в первом переходном матче за участие в РПЛ над «Уралом», итоговый счет 0:2.
Источник:
«Бомбардир»
Урал
Акрон
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