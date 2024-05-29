Гончаренко объяснил поражение «Урала» от «Акрона»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги проигранного матча с «Акроном».

Команды ведут борьбу за право выступать в следующем сезоне РПЛ.

«Урал» потерпел домашнее поражение со счетом 0:2 в первом стыке.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная встреча состоится в субботу, 1 июня.

– Так ли «Урал» начал эту встречу, как планировал?

– Нужно было активно начинать, что мы и сделали. Забили мяч, его отменили.

Но весь чемпионат такой, где‑то мы очень хорошо действуем, где‑то плохо. К сожалению, в ключевой момент мы проиграли.

– Можно ли говорить, что ставка на тех игроков, которые вышли в старте, не сыграла?

– У нас три матча за неделю, тут нужна обойма.

– Статистика по владению мячом и ударам в пользу «Акрона», с чем это связано?

– Самое главное, почему мы ничего не создали: «Акрон» перебегал нас и перекрыл все зоны, это явилось причиной того, что мы не могли найти лазейки, которые позволяли бы создавать моменты.