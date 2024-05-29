Мостовой оценил перспективы Дзюбы после ухода из «Локомотива»

Александр Мостовой высказался о том, что форвард Артем Дзюба покинул «Локомотив».

«Он полтора года играл за «Локомотив», приносил пользу команде. Думаю, что Дзюба и дальше будет играть в футбол.

Когда Артем вернулся из Турции в Россию, я сказал, что он может играть за любой российский клуб еще 3-4 года. Придерживаюсь такого же мнения до сих пор.

Конечно, меня удивило решение руководства «Локомотива» расстаться с Дзюбой», – заявил Мостовой.

35-летний Дзюба присоединился к «Локо» в феврале 2023 года.

За полтора сезона он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов.

Рыночная стоимость форварда – 2,8 миллиона евро.

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