Джикия обсуждал с Галактионовым свой переход в «Локомотив»: подробности

Экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия предлагал свои услуги главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову.

Подробности встречи между ними 24 мая в аэропорту Шереметьево раскрыл инсайдер Иван Карпов.

«Поговорили. 30-летний защитник предложил Михалычу свою кандидатуру в команду. Тренер сказал, что он не против, но клуб не может позволить себе такую зарплату, какую хочет игрок (1,5 млн евро в год).

В общем, шансы появиться в Черкизово у Джикии есть, но только если он кратно ужмется в запросах», – сообщил источник.