Джикия обсуждал с Галактионовым свой переход в «Локомотив»: подробности

Экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия предлагал свои услуги главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову.
Подробности встречи между ними 24 мая в аэропорту Шереметьево раскрыл инсайдер Иван Карпов.
«Поговорили. 30-летний защитник предложил Михалычу свою кандидатуру в команду. Тренер сказал, что он не против, но клуб не может позволить себе такую зарплату, какую хочет игрок (1,5 млн евро в год).
В общем, шансы появиться в Черкизово у Джикии есть, но только если он кратно ужмется в запросах», – сообщил источник.
- Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
- Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова