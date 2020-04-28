«Интер» Бекхэма – новый претендент на Видаля

«Барселона» готова отпустить Артуро Видаля в другой клуб летом. Новым претендентом на него стал американский «Интер», которым владеет Дэвид Бекхэм, информирует Mundo Deportivo.

Американцев впечатляют характер чилийца и его бойцовские качества на поле. Контракт Видаля действует до 2022 года. Хавбеком также интересуются в АПЛ и Серии А.