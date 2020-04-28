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    «Интер» Бекхэма – новый претендент на Видаля

    «Барселона» готова отпустить Артуро Видаля в другой клуб летом. Новым претендентом на него стал американский «Интер», которым владеет Дэвид Бекхэм, информирует Mundo Deportivo.

    Американцев впечатляют характер чилийца и его бойцовские качества на поле. Контракт Видаля действует до 2022 года. Хавбеком также интересуются в АПЛ и Серии А.

    • На рынке игрок стоит 14 миллионов евро.
    • В сезоне Примеры Видаль провел 19 матчей, забил шесть голов, сделал две результативные передачи.
    • «Барселона» лидирует в Примере.

    Источник: Mundo Deportivo

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    28.04.2020 22:15
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