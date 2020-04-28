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Тарасов: «Оказавшись перед Путиным, скажу: «Доброе утро»

28 апреля 2020, 21:15
19

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, что последовало за его поступком в феврале 2016 года. Тогда игрок после матча Лиги Европы показал майку с изображением Владимира Путина и надписью «Самый вежливый президент».

«Отреагировал ли Путин? Была куча звонков, Ольга Смородская вызвала к себе, и был жeсткий разговор, сказала, что так нельзя делать. Я сказал, что не каждый футболист знает о том, что такие вещи делать нельзя. Майка и майка. Я должен был сделать этот жест, хотелось сказать: «Мы русские, мы никого не боимся». Оказавшись перед Путиным, скажу ему: «Доброе утро», – сказал Тарасов в инстаграм-эфире brain_sg.

  • Игрок показал майку после поражения в Стамбуле от «Фенербахче» со счетом 0:2.
  • Тарасов пополнил «Рубин» зимой.
  • Сезон РПЛ приостановлен как минимум до июня.

Источник: инстаграм brain_sg
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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житель СПб
1588098976
Он Президента с Бузовой не путает?
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Соарес
1588099115
А если будет вечер?
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Черкизовский Кот
1588100554
Вопрос в духе Дудя.
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САДЫЧОК
1588101136
Я , думаю Тарасов двойной агент , засланный дискредитировать президента , либо дважды больной на голову !
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Давид59
1588103652
Проиграли Фенербахче и тут внутренний голос ему: ты должен сделать это! Мы русские, мы никого не боимся! А наутро приезжает Путин и он: Доброе утро, дядя Вова! (почти готовый сценарий психотриллера)
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SEREGA 64
1588104012
БУЗАВ КАК БЫЛ ДЕБИЛОМ ТАК ИМ И ОСТАЛСЯ
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kazak1975
1588106860
Это если в одной постели проснутся.
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Mister_Tomsk
1588145842
И лизанет еще 100%, женку свою подложит под него))
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Mister_Tomsk
1588145913
Интересно, а нормальные психиатры уже поняли, что у Тарасова с голой полный хаусентес?)
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Hektor 84
1588233711
Забыл добавить стану на колени и приспущу штанишки.
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