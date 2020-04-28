Тарасов: «Оказавшись перед Путиным, скажу: «Доброе утро»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, что последовало за его поступком в феврале 2016 года. Тогда игрок после матча Лиги Европы показал майку с изображением Владимира Путина и надписью «Самый вежливый президент».

«Отреагировал ли Путин? Была куча звонков, Ольга Смородская вызвала к себе, и был жeсткий разговор, сказала, что так нельзя делать. Я сказал, что не каждый футболист знает о том, что такие вещи делать нельзя. Майка и майка. Я должен был сделать этот жест, хотелось сказать: «Мы русские, мы никого не боимся». Оказавшись перед Путиным, скажу ему: «Доброе утро», – сказал Тарасов в инстаграм-эфире brain_sg.