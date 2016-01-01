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    Тарасов: «Оказавшись перед Путиным, скажу: «Доброе утро»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, что последовало за его поступком в феврале 2016 года. Тогда игрок после матча Лиги Европы показал майку с изображением Владимира Путина и надписью «Самый вежливый президент».

    «Отреагировал ли Путин? Была куча звонков, Ольга Смородская вызвала к себе, и был жeсткий разговор, сказала, что так нельзя делать. Я сказал, что не каждый футболист знает о том, что такие вещи делать нельзя. Майка и майка. Я должен был сделать этот жест, хотелось сказать: «Мы русские, мы никого не боимся». Оказавшись перед Путиным, скажу ему: «Доброе утро», – сказал Тарасов в инстаграм-эфире brain_sg.

    • Игрок показал майку после поражения в Стамбуле от «Фенербахче» со счетом 0:2.
    • Тарасов пополнил «Рубин» зимой.
    • Сезон РПЛ приостановлен как минимум до июня.

    Источник: инстаграм brain_sg

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2453

      solodealer 18 минут назад

      «Мы русские, мы никого не боимся»
      ...кроме саудитов, америкосов, англичан, китайцев, турок, голландцев...и далее по списку...

      1
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      Рейтинг: +133

      Соарес 22 минуты назад

      А если будет вечер?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1583

      житель СПб 25 минут назад

      Он Президента с Бузовой не путает?

      1
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