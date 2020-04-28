Президент «Урала»: «Выступили за 18 команд в РПЛ. Для такой большой страны это нормально»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение РПЛ расширить чемпионат до 18 команд.

«Пока мы согласны на все варианты. Самое главное, чтобы был футбол, и чтобы все люди были здоровы. Мы, как и все в стране, ждем, пока это закончится.

Мы обсуждали вопрос по поводу 18 команд в чемпионате и с коллегами выступили за этот вариант. Для такой большой страны такое количество клубов будет нормальным, но сейчас про все это рано говорить», – сказал Иванов.

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