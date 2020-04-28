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  • Президент «Урала»: «Выступили за 18 команд в РПЛ. Для такой большой страны это нормально»

Президент «Урала»: «Выступили за 18 команд в РПЛ. Для такой большой страны это нормально»

28 апреля 2020, 15:26
4

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение РПЛ расширить чемпионат до 18 команд.

«Пока мы согласны на все варианты. Самое главное, чтобы был футбол, и чтобы все люди были здоровы. Мы, как и все в стране, ждем, пока это закончится.

Мы обсуждали вопрос по поводу 18 команд в чемпионате и с коллегами выступили за этот вариант. Для такой большой страны такое количество клубов будет нормальным, но сейчас про все это рано говорить», – сказал Иванов.

РПЛ: «Если сезон не будет доигран, лигу могут расширить до 18 клубов»

РФС: «Если ситуация не позволит возобновить сезон, «Зенит» будет объявлен чемпионом»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (4)
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valkam72
1588082828
Даешь еще больше фармклупов для сенитки, что бы был вечным чемпиёном. Позор и стыдоба.
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житель СПб
1588098679
Два года об этом говорю. И без всяких короновирусов.
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Бриг
1588101795
Только за Уралом должен быть отдельный футбол весна-осень.
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Hektor 84
1588232201
Вы этот чемп еще не доиграли.
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