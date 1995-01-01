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    Президент «Урала»: «Выступили за 18 команд в РПЛ. Для такой большой страны это нормально»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение РПЛ расширить чемпионат до 18 команд.

    «Пока мы согласны на все варианты. Самое главное, чтобы был футбол, и чтобы все люди были здоровы. Мы, как и все в стране, ждем, пока это закончится.

    Мы обсуждали вопрос по поводу 18 команд в чемпионате и с коллегами выступили за этот вариант. Для такой большой страны такое количество клубов будет нормальным, но сейчас про все это рано говорить», – сказал Иванов.

    РПЛ: «Если сезон не будет доигран, лигу могут расширить до 18 клубов»

    РФС: «Если ситуация не позволит возобновить сезон, «Зенит» будет объявлен чемпионом»

    Источник: ТАСС

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