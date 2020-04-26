Football365 составил топ-десять ценных игроков Европы с истекающими контрактами. Менье – лидер, Дзюба – седьмой

Футбольный сайт Football365 составил рейтинг самых ценных игроков Европы, у которых истекают контракты летом. Лидером оказался защитник «ПСЖ» Тома Менье. Список выглядит так.
1. Тома Мeнье («ПСЖ»);
2. Виллиан («Челси»);
3. Дрис Мертенс («Наполи»);
4. Эдинсон Кавани («ПСЖ»);
5. Райан Фрейзер («Борнмут»);
6. Ян Вертонген («Тоттенхэм»);
7. Артем Дзюба («Зенит»);
8. Левен Курзава («ПСЖ»);
9. Чарлес Арангис («Байер»);
10. Давид Сильва («Манчестер Сити»).
- В текущем сезоне Дзюба сыграл в 28 матчах, забил 15 голов, сделал 12 результативных пасов.
- Он выступает в Санкт-Петербурге с 2015 года.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
Источник: Football365
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