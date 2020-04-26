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  • Football365 составил топ-десять ценных игроков Европы с истекающими контрактами. Менье – лидер, Дзюба – седьмой

Football365 составил топ-десять ценных игроков Европы с истекающими контрактами. Менье – лидер, Дзюба – седьмой

26 апреля 2020, 08:15
7

Футбольный сайт Football365 составил рейтинг самых ценных игроков Европы, у которых истекают контракты летом. Лидером оказался защитник «ПСЖ» Тома Менье. Список выглядит так.

1. Тома Мeнье («ПСЖ»);

2. Виллиан («Челси»);

3. Дрис Мертенс («Наполи»);

4. Эдинсон Кавани («ПСЖ»);

5. Райан Фрейзер («Борнмут»);

6. Ян Вертонген («Тоттенхэм»);

7. Артем Дзюба («Зенит»);

8. Левен Курзава («ПСЖ»);

9. Чарлес Арангис («Байер»);

10. Давид Сильва («Манчестер Сити»).

  • В текущем сезоне Дзюба сыграл в 28 матчах, забил 15 голов, сделал 12 результативных пасов.
  • Он выступает в Санкт-Петербурге с 2015 года.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

Источник: Football365

Футбольный новостной и аналитический портал. Аудитория в фейсбуке - более 204000 подписчиков.

Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит ПСЖ Дзюба Артем Менье Тома
Комментарии (7)
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Kulimen
1587883287
Смех, да и только
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BarStep
1587886342
Независимая оценка А. Дзюбы как футболиста. Видимо футбольный аналитический портал Football365 и его более 204000 подписчиков не заглядывают на наш портал и не интересуются "мнением" некоторых болел ФК Спартак Мск по поводу способностей этого футболиста из ФК Зенит... Привет всем троллям Дзюбы!
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САДЫЧОК
1587893852
Не может Дзюба быть ценным ! Это -явно прикол этого издания !
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serppion
1587897697
Закидал Зенит Артемку деньгами - тот стал не по делу ценным считаться.
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Сильвербой
1587899874
Сначала удивился, неужели это действительно так, но когда посмотрел список и увидел там №5, 8, 9!!! про №7 я уже не говорю, Все сразу стало ясно!!! Кто-то сидел и писал первое что придет на ум, собрали всех кого только было можно!!! Если еще Курзава можно как-то, скрепя душой, согласиться, то кто такие №5 и №9????
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Hektor 84
1587921499
Шлюба как в списке оказался?
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