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    Football365 составил топ-десять ценных игроков Европы с истекающими контрактами. Менье – лидер, Дзюба – седьмой

    Футбольный сайт Football365 составил рейтинг самых ценных игроков Европы, у которых истекают контракты летом. Лидером оказался защитник «ПСЖ» Тома Менье. Список выглядит так.

    1. Тома Мeнье («ПСЖ»);

    2. Виллиан («Челси»);

    3. Дрис Мертенс («Наполи»);

    4. Эдинсон Кавани («ПСЖ»);

    5. Райан Фрейзер («Борнмут»);

    6. Ян Вертонген («Тоттенхэм»);

    7. Артем Дзюба («Зенит»);

    8. Левен Курзава («ПСЖ»);

    9. Чарлес Арангис («Байер»);

    10. Давид Сильва («Манчестер Сити»).

    • В текущем сезоне Дзюба сыграл в 28 матчах, забил 15 голов, сделал 12 результативных пасов.
    • Он выступает в Санкт-Петербурге с 2015 года.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: Football365

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3531

      BarStep 23 минуты назад

      Независимая оценка А. Дзюбы как футболиста. Видимо футбольный аналитический портал Football365 и его более 204000 подписчиков не заглядывают на наш портал и не интересуются "мнением" некоторых болел ФК Спартак Мск по поводу способностей этого футболиста из ФК Зенит... Привет всем троллям Дзюбы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1839

      Kulimen 1 час назад

      Смех, да и только

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3858

      vladik12 > Kulimen 36 минут назад

      На тебе минус. Смешно ему...

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