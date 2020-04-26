Football365 составил топ-десять ценных игроков Европы с истекающими контрактами. Менье – лидер, Дзюба – седьмой

Футбольный сайт Football365 составил рейтинг самых ценных игроков Европы, у которых истекают контракты летом. Лидером оказался защитник «ПСЖ» Тома Менье. Список выглядит так.

1. Тома Мeнье («ПСЖ»);

2. Виллиан («Челси»);

3. Дрис Мертенс («Наполи»);

4. Эдинсон Кавани («ПСЖ»);

5. Райан Фрейзер («Борнмут»);

6. Ян Вертонген («Тоттенхэм»);

7. Артем Дзюба («Зенит»);

8. Левен Курзава («ПСЖ»);

9. Чарлес Арангис («Байер»);

10. Давид Сильва («Манчестер Сити»).