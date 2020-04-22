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    Матчи Лиги чемпионов в этом году могут пройти без VAR

    УЕФА может наложить запрет на использование системы VAR в матчах Лиги чемпионов.

    Если турнир будет возобновлен в этом году, то от VAR откажутся, так как при просмотре спорных моментов арбитры не смогут соблюдать безопасную дистанцию. Мера также коснется и игр Лиги Европы. Вопрос будет рассмотрен в четверг на видеоконференции исполкома УЕФА.

    Ранее сообщалось, что УЕФА планирует провести плей-офф Лиги чемпионов в формате мини-турнира.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +55134

      Chernyi Lis 45 минут назад

      коррупция не победима

      2
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    • ...
      Рейтинг: +231

      Mityai90 51 минуту назад

      че за бред? а игроки будут бегать на 1.5 метрах друг от друга, чтоб соблюдать дистанцию?

      1
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      ...
      Рейтинг: +55134

      Chernyi Lis > Mityai90 43 минуты назад

      в их головах столько бреда накопилось..нужно же выпускать по немного..))

      2
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      Рейтинг: +32

      Joni10 1 час назад

      Это потому что Реал выбыл из турнира(

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