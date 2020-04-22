Матчи Лиги чемпионов в этом году могут пройти без VAR

УЕФА может наложить запрет на использование системы VAR в матчах Лиги чемпионов.
Если турнир будет возобновлен в этом году, то от VAR откажутся, так как при просмотре спорных моментов арбитры не смогут соблюдать безопасную дистанцию. Мера также коснется и игр Лиги Европы. Вопрос будет рассмотрен в четверг на видеоконференции исполкома УЕФА.
Ранее сообщалось, что УЕФА планирует провести плей-офф Лиги чемпионов в формате мини-турнира.
- Футбольный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- Лига чемпионов прервана на стадии 1/8 финала. Остались не сыгранными ответные матчи «Бавария» – «Челси», «Барселона» – «Наполи», «Ювентус» – «Лион» и «Манчестер Сити» – «Реал».
Источник: Mundo Deportivo