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Матчи Лиги чемпионов в этом году могут пройти без VAR

22 апреля 2020, 18:56
6

УЕФА может наложить запрет на использование системы VAR в матчах Лиги чемпионов.

Если турнир будет возобновлен в этом году, то от VAR откажутся, так как при просмотре спорных моментов арбитры не смогут соблюдать безопасную дистанцию. Мера также коснется и игр Лиги Европы. Вопрос будет рассмотрен в четверг на видеоконференции исполкома УЕФА.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует провести плей-офф Лиги чемпионов в формате мини-турнира.

Источник: Mundo Deportivo
Комментарии (6)
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Joni10
1587571560
Это потому что Реал выбыл из турнира(
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Mityai90
1587572340
че за бред? а игроки будут бегать на 1.5 метрах друг от друга, чтоб соблюдать дистанцию?
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Chernyi Lis
1587572687
коррупция не победима
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general.lizyukov
1587583707
А на поле все будут бегать на расстоянии 1.5 метра? А что, толковая игра получится, чисто на технику, никакой силовой борьбы и пр. Я бы посмотрел )))
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zigbert
1587647779
Чего только не придумают. Может арбитра еще посадить в будку.
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