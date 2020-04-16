УЕФА планирует провести плей-офф Лиги чемпионов в формате мини-турнира

Игры плей-офф Лиги чемпионов могут пройти в формате мини-турнира, каждая стадия которого будет состоять из одного матча.

Вопросы завершения еврокубковых соревнований обсудят 23 апреля на исполкоме УЕФА. Мини-турнир плей-офф Лиги чемпионов хотят провести в августе после завершения национальных чемпионатов. При этом рассматривается вариант розыгрыша матчей в одном месте – Стамбуле, где должен был состояться финал турнира.