Мостовой оценил соперников по финалу Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о шансах участников финала Лиги чемпионов-2023/24.

«Разумеется «Реал» является фаворитом. Он у меня был и в этом противостоянии с «Баварией». Я говорил, что скорее всего, «Реал» не проиграет, а дома даже счeт угадал 2:1. Хотя, я не думал, что будет такая развязка в конце.

Дортмунд единственный раз выиграл Лигу чемпионов в 1997 году, плюс они, итак, сотворили чудо. После того, как «Боруссия» вышла из группы на неe вообще меньше всех давали шансов на выход в финал», – сказал Мостовой.