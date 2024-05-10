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    Мостовой оценил соперников по финалу Лиги чемпионов

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о шансах участников финала Лиги чемпионов-2023/24.

    «Разумеется «Реал» является фаворитом. Он у меня был и в этом противостоянии с «Баварией». Я говорил, что скорее всего, «Реал» не проиграет, а дома даже счeт угадал 2:1. Хотя, я не думал, что будет такая развязка в конце.

    Дортмунд единственный раз выиграл Лигу чемпионов в 1997 году, плюс они, итак, сотворили чудо. После того, как «Боруссия» вышла из группы на неe вообще меньше всех давали шансов на выход в финал», – сказал Мостовой.

    • Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» пройдет 1 июня.
    • Игра состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1715331109
    я вообще не понял, как полудохлая боруссия ухитрилась проползти в финал.
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