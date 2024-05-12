«Шахтер» или 6-я команда Германии получит место в лиговом этапе ЛЧ-2024/25

Судьба одного места в лиговом этапе Лиги чемпионов-2024/25 определится по итогам финального матча нынешенго розыгрыша турнира, в котором сыграют «Реал» и дортмундская «Боруссия». Он пройдет в Лондоне 1 июня.

По регламенту одно место достается действующему победителю ЛЧ в том случае, если он не смог пройти отбор через национальный чемпионат. В случае же, если он это сделал, то это место получает сильнейшая команда в клубном рейтинге УЕФА за последние 5 лет, при этом ставшая чемпионом своей страны и еще не получившая прямой путевки в лиговый этап.

«Реал» уже попал в данную стадию следующей Лиги чемпионов благодаря победе в чемпионате Испании. Соответственно, в случае его успеха в финале текущего розыгрыша ЛЧ, одна путевка будет распределена по клубному рейтингу УЕФА. Ее получит «Шахтер», который в субботу обеспечил себе титул чемпиона Украины.

Дортмундская «Боруссия» также гарантировала себе участие в лиговом этапе ЛЧ, но на данный момент неясно какую именно квоту она реализует. Согласно таблице коэффициентов Германия имеет право на 4 клуба на этой стадии. Однако страна также выиграла еще одно место за счет нового правила, по которому по одной дополнительной путевке в лиговый этап получают две лучшие страны по рейтингу за последний сезон.

После поражения «Боруссии» от «Майнца» в субботу, стало понятно, что дортмундцы точно останутся на 5-м месте в Бундеслиге. Если команда выиграет ЛЧ, то реализует квоту, которая полагается победителю турнира, а клубный рейтинг УЕФА не будет использоваться. В этом случае дополнительное место, выигранное Германией, останется у страны. Оно достанется 6-й команде Бундеслиги.

Сейчас эту позицию в чемпионате Германии занимает франкфуртский «Айнтрахт» (46 очков после 33 матчей). Потеснить его с этой позиции может только «Хоффенхайм», который сегодня разгромил «Дармштадт» (6:0) во встрече 33-го тура Бундеслиги. У «Хоффенхайма» на счету 43 очка.

При равенстве очков в Бундеслиге места определяются по разнице мячей. У «Айнтрахта» она составляет «+1» (49:48), а у «Хоффенхайма» – «-2» (62:64). В последнем туре «Айнтрахт» дома примет «РБ Лейпциг», а «Хоффенхайм» на своем поле встретится с «Баварией».