Нагельсман: «Сказал Мюллеру, что это я подкупил судью матча с «Реалом»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман пошутил о вылете «Баварии» из Лиги чемпионов по итогам полуфинального противостояния с «Реалом».

«Томас жаловался на судейство в [ответном] матче с «Реалом». Сказал ему, что это я подкупил арбитра.

Зачем? Чтобы Томас смог пораньше приехать в сборную. Конечно, это была просто шутка», – заявил Нагельсман.