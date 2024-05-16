Нагельсман: «Сказал Мюллеру, что это я подкупил судью матча с «Реалом»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман пошутил о вылете «Баварии» из Лиги чемпионов по итогам полуфинального противостояния с «Реалом».
«Томас жаловался на судейство в [ответном] матче с «Реалом». Сказал ему, что это я подкупил арбитра.
Зачем? Чтобы Томас смог пораньше приехать в сборную. Конечно, это была просто шутка», – заявил Нагельсман.
- Германия сыграет на Евро-2024 в группе A с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.
- В «Баварии» считают, что польский судья Шимон Марциняк ошибся, отменив гол мюнхенцев в ворота «Реала» на 113-й минуте.