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    Фанаты «Зенита» сняли клип про коронавирус

    Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» опубликовало клип на тему коронавирусной инфекции.

    Видео называется «Зенит до смерти». В качестве музыкальной основы болельщики взяли песню группы «Сплин» – «Гандбол». Авторы клипа переделали слова песни под контекст пандемии коронавируса. «Знай, мой друг, ты мой эквивалент. Как тебе такой эксперимент: запереться дома с кучей круп и шизить за лучший в мире клуб», – поется в песне фанатов.

    На видео фанаты одеваются в защитные костюмы, маски и очки и выходят на матч, чтобы поддержать «Зенит». Ролик опубликован на ютуб-канале «Ландскроны».

    Источник: Ютуб-канал «Ландскроны»

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +19

      risbichmo 8 минут назад

      Какой позор....

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      Рейтинг: +3823

      порт 1 час назад

      А спартачи пели про свиной кашель.

      0
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      Рейтинг: +629

      SEREGA 64 > порт 27 минут назад

      ПОЕТ КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ХОЛУИ ЭТОЙ ВЛАСТИ

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