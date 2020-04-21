Фанаты «Зенита» сняли клип про коронавирус

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» опубликовало клип на тему коронавирусной инфекции.

Видео называется «Зенит до смерти». В качестве музыкальной основы болельщики взяли песню группы «Сплин» – «Гандбол». Авторы клипа переделали слова песни под контекст пандемии коронавируса. «Знай, мой друг, ты мой эквивалент. Как тебе такой эксперимент: запереться дома с кучей круп и шизить за лучший в мире клуб», – поется в песне фанатов.

На видео фанаты одеваются в защитные костюмы, маски и очки и выходят на матч, чтобы поддержать «Зенит». Ролик опубликован на ютуб-канале «Ландскроны».