Сетьен: «Никто из молодых игроков «Барселоны» не впечатлил меня, чтобы я ради них убрал кого-нибудь из основы»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился мнением об уровне воспитанников академии клуба Ла Масия.

«Существует проблема, что никто из молодых игроков не впечатлил меня так, чтобы я ради них убрал кого-нибудь из основы.

Я не сомневаюсь в нашей академии. Я выпускал молодых игроков, когда считал, что могу выиграть матч с ними на поле. Я сам пришел из кантеры и являюсь верным последователем кантеры», – заявил Сетьен.