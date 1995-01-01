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    Сетьен: «Никто из молодых игроков «Барселоны» не впечатлил меня, чтобы я ради них убрал кого-нибудь из основы»

    Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился мнением об уровне воспитанников академии клуба Ла Масия.

    «Существует проблема, что никто из молодых игроков не впечатлил меня так, чтобы я ради них убрал кого-нибудь из основы.

    Я не сомневаюсь в нашей академии. Я выпускал молодых игроков, когда считал, что могу выиграть матч с ними на поле. Я сам пришел из кантеры и являюсь верным последователем кантеры», – заявил Сетьен.

    • Сетьен возглавил «Барселону» 13 января 2020-го.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
    • В чемпионате Испании «Барселона» лидирует в турнирной таблице. В первом мачте 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы сыграли вничью в гостевом матче с «Наполи» (1:1).

    Источник: Onda Cero

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