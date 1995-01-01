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    Рэшфорд – о работе с Моуринью: «Было сложно, но то время сделало меня сильнее»

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о работе под руководством Жозе Моуринью.

    «Было непросто, но, если я оглянусь назад через 5-6 лет, то пойму: такие моменты закаляют характер. Я стал универсальнее, постоянно прогрессировал, и это во многом благодаря тем двум годам, что я провел под руководством Жозе.

    Были успешные и непростые периоды. Когда я вспоминаю о работе с Моуринью, то думаю, что это было сложно, но то время точно сделало меня более сильным игроком», – заявил англичанин.

    • Под руководством португальца Рэшфорд выиграл кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.
    • Сейчас Моуринью – главный тренер «Тоттенхэма».

    Источник: Sky Sports

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