Рэшфорд – о работе с Моуринью: «Было сложно, но то время сделало меня сильнее»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о работе под руководством Жозе Моуринью.

«Было непросто, но, если я оглянусь назад через 5-6 лет, то пойму: такие моменты закаляют характер. Я стал универсальнее, постоянно прогрессировал, и это во многом благодаря тем двум годам, что я провел под руководством Жозе.

Были успешные и непростые периоды. Когда я вспоминаю о работе с Моуринью, то думаю, что это было сложно, но то время точно сделало меня более сильным игроком», – заявил англичанин.