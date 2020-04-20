Умтити надеется продолжить выступление за «Барселону»

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Умтити не хочет покидать каталонский клуб.

Футболист убежден, что при Энрике Сетьене он сможет вернуться на прежний уровень игры и закрепиться в статусе основного защитника. Уверенность Умтити подкрепляет то, что он чувствует себя комфортно в раздевалке клуба, имея наибольшую поддержку среди всех французов «Барсы».

Сообщалось, что каталонцы могут включить Умтити в сделку по трансферу Неймара наряду с Усманом Дембеле и Жан-Клером Тодибо.