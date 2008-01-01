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    Каррера – о Тедеско: «Думаю, он может проделать отличную работу в «Спартаке»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарии по поводу работы Доменико Тедеско, который сейчас возглавляет московскую команду.

    – Вы все еще смотрите матчи «Спартака»?

    – Нет, нет. У меня нет времени ввиду моей работы в АЕК. «Спартаку» нужно время. В команде много молодых игроков. Думаю, Тедеско может проделать отличную работу в клубе.

    – Вы с ним знакомы?

    – Нет.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
    • С командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
    • Тедеско занял пост главного тренера москвичей прошлой осенью.

    Каррера: «Не знаю, вернусь ли в «Спартак». Его фанаты всегда в моем сердце»

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2894

      Борат 20 минут назад

      Стыдно за пищевик !
      Гыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      "supermax" > Борат 14 минут назад

      план под этой статьей выполнен? ахах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10720

      vladimir-7 30 минут назад

      Каррера постоянно напоминает о себе, что он потенциально готов вести
      переговоры о переходе в спартак. Вот Тедеско сформирует команду, а он
      Каррера придёт и сделает спартак чемпионом, как прошлый раз.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12823

      vka1970 33 минуты назад

      Вроде и похвалил, а вроде и нет.
      Этикет мать его так.
      Спасибо за всё Массимо.

      0
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      Рейтинг: +1133

      spartakuz 57 минут назад

      И всё таки Каррера очень воспитанный человек! Многим нашим специалистам есть, чему у него научиться в плане такта.

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