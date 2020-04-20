Каррера – о Тедеско: «Думаю, он может проделать отличную работу в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарии по поводу работы Доменико Тедеско, который сейчас возглавляет московскую команду.

– Вы все еще смотрите матчи «Спартака»?

– Нет, нет. У меня нет времени ввиду моей работы в АЕК. «Спартаку» нужно время. В команде много молодых игроков. Думаю, Тедеско может проделать отличную работу в клубе.

– Вы с ним знакомы?

– Нет.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

С командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Тедеско занял пост главного тренера москвичей прошлой осенью.

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