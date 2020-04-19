Каррера: «Не знаю, вернусь ли в «Спартак». Его фанаты всегда в моем сердце»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможность возвращения в московский клуб.
– Я не знаю. Сейчас неизвестно даже то, что будет завтра. Но я счастлив, что меня до сих пор помнят и любят в России. Это связано с нашими победами в чемпионате и Суперкубке России.
– Какие вещи запомнились из времени, проведенного в Москве?
– Сам город, команда, фанаты, эмоции, победы. Фанаты «Спартака» всегда будут в моем сердце.
- Каррера работал в России с 2016 по 2018 год.
- Итальянец взял в России чемпионство и Суперкубок.
- Есть мнение, почему Каррера не остался в России после «Спартака».
Источник: Sports.ru