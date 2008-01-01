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    Каррера: «Не знаю, вернусь ли в «Спартак». Его фанаты всегда в моем сердце»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможность возвращения в московский клуб.

    – Я не знаю. Сейчас неизвестно даже то, что будет завтра. Но я счастлив, что меня до сих пор помнят и любят в России. Это связано с нашими победами в чемпионате и Суперкубке России.

    – Какие вещи запомнились из времени, проведенного в Москве?

    – Сам город, команда, фанаты, эмоции, победы. Фанаты «Спартака» всегда будут в моем сердце.

    • Каррера работал в России с 2016 по 2018 год.
    • Итальянец взял в России чемпионство и Суперкубок.
    • Есть мнение, почему Каррера не остался в России после «Спартака».

    Источник: Sports.ru

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