Пятилетний болельщик «Лидса» предложил «Брайтону» 15 фунтов в качестве оплаты за выкуп защитника Уайта

Пятилетний болельщик «Лидса» написал письмо в адрес генерального директора «Брайтон и Хов» Пола Барбера с просьбой продать арендованного защитника Бена Уайта.

Мальчик предложил «Брайтону» чуть более 15 фунтов стерлингов.

«Дорогой Пол. Меня зовут Дэниэл Отон. Мне пять лет, и я болельщик «Лидса». Пишу относительно вашего игрока, который сейчас находится у вас в аренде. Этот футболист – мой любимый игрок Бен Уайт. Возможно ли выкупить Бена в конце сезона. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.

Я посчитал все свои пенни в свинье-копилке, и у меня набралось 15, 07 фунтов. Может, это поможет», – написал Отон.

«Дорогой Дэниэл, спасибо за письмо с щедрым предложением о помощи своему любимому клубу в трансфере нашего игрока Бена Уайта. Здорово, что вы готовы предложить свои деньги ради помощи своему клубу. Вы явно хорошо разбираетесь в талантливых игроках, возможно, в будущем вы станете скаутом! Мы серьезно рассмотрели ваше предложение, но мне известно, что наш тренер Грэм Поттер и технический директор считают Бена очень важной частью нашего будущего. Боюсь, мы не сможем продать Бена в «Лидс» сейчас», – ответил мальчику Пол Барбер.

«Лидс» занимает в Чемпионшипе первое место. 22-летний Уайт в этом сезоне сыграл 37 матчей, сделав 2 ассиста.

«Брайтон и Хов» идет в АПЛ на 15-м месте.