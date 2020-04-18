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    Пятилетний болельщик «Лидса» предложил «Брайтону» 15 фунтов в качестве оплаты за выкуп защитника Уайта

    Пятилетний болельщик «Лидса» написал письмо в адрес генерального директора «Брайтон и Хов» Пола Барбера с просьбой продать арендованного защитника Бена Уайта.

    Мальчик предложил «Брайтону» чуть более 15 фунтов стерлингов.

    «Дорогой Пол. Меня зовут Дэниэл Отон. Мне пять лет, и я болельщик «Лидса». Пишу относительно вашего игрока, который сейчас находится у вас в аренде. Этот футболист – мой любимый игрок Бен Уайт. Возможно ли выкупить Бена в конце сезона. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.

    Я посчитал все свои пенни в свинье-копилке, и у меня набралось 15, 07 фунтов. Может, это поможет», – написал Отон.

    «Дорогой Дэниэл, спасибо за письмо с щедрым предложением о помощи своему любимому клубу в трансфере нашего игрока Бена Уайта. Здорово, что вы готовы предложить свои деньги ради помощи своему клубу. Вы явно хорошо разбираетесь в талантливых игроках, возможно, в будущем вы станете скаутом! Мы серьезно рассмотрели ваше предложение, но мне известно, что наш тренер Грэм Поттер и технический директор считают Бена очень важной частью нашего будущего. Боюсь, мы не сможем продать Бена в «Лидс» сейчас», – ответил мальчику Пол Барбер.

    • «Лидс» занимает в Чемпионшипе первое место. 22-летний Уайт в этом сезоне сыграл 37 матчей, сделав 2 ассиста.
    • «Брайтон и Хов» идет в АПЛ на 15-м месте.

    Источник: Твиттер «Брайтона»

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