Гендиректор «Уфы» Газизов – о трансфере Фомина в «Удинезе»: «Интерес есть, официальных предложений не поступало»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил заинтересованность итальянского «Удинезе» в полузащитнике Данииле Фомине. Сообщалось, что итальянцы попробуют осуществить трансфер летом.

«Интерес со стороны «Удинезе» есть, но официальных предложений о переходе мы не получали. Давайте дождемся, когда все откроется, тогда и будем говорить», – сказал Газизов.