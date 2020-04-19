Гендиректор «Уфы» Газизов – о трансфере Фомина в «Удинезе»: «Интерес есть, официальных предложений не поступало»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил заинтересованность итальянского «Удинезе» в полузащитнике Данииле Фомине. Сообщалось, что итальянцы попробуют осуществить трансфер летом.
«Интерес со стороны «Удинезе» есть, но официальных предложений о переходе мы не получали. Давайте дождемся, когда все откроется, тогда и будем говорить», – сказал Газизов.
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Контракт 23-летнего футболиста с уфимцами действует до 2022 года. На рынке он оценивается в 2,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне РПЛ Фомин провел 21 матч, забил три гола.
Источник: «Р-Спорт»