«Пусть сын растет как настоящий «бык». «Краснодар» поздравил Вилену с рождением первенца

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена стал отцом. Голландца с пополнением в семье поздравил клуб.
«Поздравляем Тонни Вилену с рождением первенца! Сегодня голландский полузащитник «Краснодара» стал отцом! Сына назвали Фьючер
Желаем счастья молодым родителям, крепкого здоровья малышу и маме! Пусть Фьючер растет крепким и сильным, смелым и отважным, как настоящий «бык», – написала пресс-служба.
- Вилена пополнил южан летом, перейдя из «Фейеноорда».
- Голландец в сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил два гола, сделал столько же результативных пасов.
- «Краснодар» в РПЛ идет третьим.
Источник: твиттер «Краснодара»