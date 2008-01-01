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    «Пусть сын растет как настоящий «бык». «Краснодар» поздравил Вилену с рождением первенца

    Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена стал отцом. Голландца с пополнением в семье поздравил клуб.

    «Поздравляем Тонни Вилену с рождением первенца! Сегодня голландский полузащитник «Краснодара» стал отцом! Сына назвали Фьючер

    Желаем счастья молодым родителям, крепкого здоровья малышу и маме! Пусть Фьючер растет крепким и сильным, смелым и отважным, как настоящий «бык», – написала пресс-служба.

    • Вилена пополнил южан летом, перейдя из «Фейеноорда».
    • Голландец в сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил два гола, сделал столько же результативных пасов.
    • «Краснодар» в РПЛ идет третьим.

    Источник: твиттер «Краснодара»

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