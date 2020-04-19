«Пусть сын растет как настоящий «бык». «Краснодар» поздравил Вилену с рождением первенца

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена стал отцом. Голландца с пополнением в семье поздравил клуб.

«Поздравляем Тонни Вилену с рождением первенца! Сегодня голландский полузащитник «Краснодара» стал отцом! Сына назвали Фьючер

Желаем счастья молодым родителям, крепкого здоровья малышу и маме! Пусть Фьючер растет крепким и сильным, смелым и отважным, как настоящий «бык», – написала пресс-служба.