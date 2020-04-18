Манчини: «Ибрагимович играет на одном уровне с Месси и Роналду»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высоко оценил выступление нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.

«Он войдет в историю, как один из величайших форвардов мира. Считаю, что Златан играет на одном уровне с Месси и Роналду. Он выигрывал трофеи с каждой командой, в которой играл и забил огромное количество голов.

Должен сказать, что и в этом сезоне он выступал на должном уровне. Что касается его планов, то я не знаю, останется ли он в «Милане», – приводит слова специалиста Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

Шведский форвард до возвращения в «Милан» играл за «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», и «Барселону».

Также в его карьере были «Ювентус», «Интер», «Аякс» и другие.

За всю карьеру Ибрагимович отыграл 751 матч на клубном уровне и забил 460 голов.

Стало известно, при каких условиях Ибрагимович останется в «Милане»