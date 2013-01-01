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    Манчини: «Ибрагимович играет на одном уровне с Месси и Роналду»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высоко оценил выступление нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.

    «Он войдет в историю, как один из величайших форвардов мира. Считаю, что Златан играет на одном уровне с Месси и Роналду. Он выигрывал трофеи с каждой командой, в которой играл и забил огромное количество голов.

    Должен сказать, что и в этом сезоне он выступал на должном уровне. Что касается его планов, то я не знаю, останется ли он в «Милане», – приводит слова специалиста Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

    • Шведский форвард до возвращения в «Милан» играл за «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», и «Барселону».
    • Также в его карьере были «Ювентус», «Интер», «Аякс» и другие.
    • За всю карьеру Ибрагимович отыграл 751 матч на клубном уровне и забил 460 голов.

    Стало известно, при каких условиях Ибрагимович останется в «Милане»

    Источник: Football Italia

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9749

      Cules2013 2 часа назад

      шта?
      На одном уровне с Левандовски может?

      0
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      ...
      Рейтинг: +83

      Kruglov2412 > Cules2013 19 минут назад

      Во первых разные позиции во вторых ибра уникален и творит невероятные чудеса обработки мяча здесь ему нет равных!!!!

      0
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