Стало известно, при каких условиях Ибрагимович останется в «Милане»

Шведский форвард Златан Ибрагимович встретился с руководством «Милана» и обсудил дальнейшее выступление за итальянский клуб.
Как сообщает Corriere dello Sport, футболист готов остаться на «Сан-Сиро», если в летнее межсезонье боссы потратят значительную сумму на усиление состава.
Он хочет завершить карьеру на позитивной ноте, а именно – сыграть в Лиге чемпионов и побороться за трофей Серии А, однако, как пишет издание, швед не уверен, что текущий состав в состоянии достичь этих целей.
- 38-летний игрок вернулся в «Милан» зимой 2020 года. За это время он провел 10 матчей, забил четыре гола и отдал один голевой пас.
- Его контракт с клубом истекает 30 июня, поэтому он может покинуть команду в статусе свободного агента.
- Ранее сообщалось, что Ибрагимович решил завершить карьеру по окончании сезона.
Источник: Corriere dello Sport