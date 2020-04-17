Стало известно, при каких условиях Ибрагимович останется в «Милане»

Шведский форвард Златан Ибрагимович встретился с руководством «Милана» и обсудил дальнейшее выступление за итальянский клуб.

Как сообщает Corriere dello Sport, футболист готов остаться на «Сан-Сиро», если в летнее межсезонье боссы потратят значительную сумму на усиление состава.

Он хочет завершить карьеру на позитивной ноте, а именно – сыграть в Лиге чемпионов и побороться за трофей Серии А, однако, как пишет издание, швед не уверен, что текущий состав в состоянии достичь этих целей.