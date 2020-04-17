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    Стало известно, при каких условиях Ибрагимович останется в «Милане»

    Шведский форвард Златан Ибрагимович встретился с руководством «Милана» и обсудил дальнейшее выступление за итальянский клуб.

    Как сообщает Corriere dello Sport, футболист готов остаться на «Сан-Сиро», если в летнее межсезонье боссы потратят значительную сумму на усиление состава.

    Он хочет завершить карьеру на позитивной ноте, а именно – сыграть в Лиге чемпионов и побороться за трофей Серии А, однако, как пишет издание, швед не уверен, что текущий состав в состоянии достичь этих целей.

    • 38-летний игрок вернулся в «Милан» зимой 2020 года. За это время он провел 10 матчей, забил четыре гола и отдал один голевой пас.
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня, поэтому он может покинуть команду в статусе свободного агента.
    • Ранее сообщалось, что Ибрагимович решил завершить карьеру по окончании сезона.

    Источник: Corriere dello Sport

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    Сегодня, 19:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2437

      playsh 51 минуту назад

      Похоже на анекдот,не верю я этой газетёнке.Что бы Златан требовал от боссов Милана усиления состава ради выступления в Лиге чемпионов? Бредятина полная,просто любит Ибра играть в футбол,потому и бегает на радость всем нам,пока здоровье позволяет.Такой спортсмен даже в его возрасте это штучный товар.Удачи тебе,Златан.

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