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    Экс-игрок «Таврии» Свенссон – о Крыме в 2014 году: «Русский спецназовец водил дулом автомата перед лицом. Был хаос, Путин приказал вторгнуться»

    Бывший полузащитник симферопольской «Таврии» Густав Свенссон рассказал о событиях в Крыму в феврале – марте 2014 года. В то время полуостров стал частью России.

    «Вспоминая Украину, первым делом всплывает то, как мы покидали страну. Что вы будете чувствовать, когда русский спецназовец водит дулом автомата перед лицом? Я знаю.

    В феврале 2014 года начались беспорядки. Русские в Симферополе сталкивались с украинцами. Затем русские захватили местный парламент. На следующий день на улице я увидел снайпера.

    Начался хаос. Читал, что Владимир Путин приказал русским вторгнуться в Крым. Я сказал клубу, чтобы мне дали машину и водителя, чтобы мы с семьей могли покинуть территорию», – сказал Свенссон Aftonbladet.

    • Швед играл за «Таврию» с 2012 по 2014 год.
    • Сейчас он выступает за американский «Сиэтл».
    • С 2009 года Свенссон играет за сборную Швеции.

    Источник: Aftonbladet

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии28
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      Рейтинг: +16237

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      В Швеции оказывается тоже есть бандеровцы, вот Свенссынченко.

      1
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      Рейтинг: +2879

      морозз 15 минут назад

      То то от Свенссона такой запах остался на всю жизнь, после того как перед его носом водили автоматом! На электричке с семьёй сваливал, провонял всю электричку...супер викинг!

      1
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      Рейтинг: +3796

      3a zenit 50 минут назад

      как он понял что он русский,а не с Бурятии(в масках же были) и что он спецназовец,а не подвоно-конно-водолазно- танковые войска?Бузили татары,а не украинцы с русскими.Вообщем я всё видел и почувствовал когда уезжал на машине,глядя в ютубе ролики.

      1
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      Рейтинг: +391

      Illars 1 час назад

      феерический дол.о.б

      0
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      Рейтинг: +1153

      GermanVo 1 час назад

      Вот лишь бы хайпа словить. Кому он там нужен был? Кто перед ним там дулом водил? Максимум членом перед лицом поводили, но шведы сами не против.

      0
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      Рейтинг: +5609

      Антибиотик 1 час назад

      Иностранному ушлепку не понравилось, что расторгли с ним контракт, вот и начал фантазировать. Хочу сказать всем "патриотам" Украины, когда развалили СССР, то нашим военнослужащим в Николаеве даже не дали вещи собрать и через два часа вывезли за границу, так называемой незалежной. А военным ВСУ в Крыму и Севастополе предложили все условия и помимо этого выбор. И часть этих военных с большим удовольствием поменяли присягу и остались в России.

      3
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      Рейтинг: +3555

      Alekxei Z. > Антибиотик 1 час назад

      Так ты Ельцину предьявляй .

      1
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      ...
      Рейтинг: +54978

      Chernyi Lis > Антибиотик 1 час назад

      хохол родился еврей заплакал..не зря такое отношение к россии если в пиндосии правят бандеры..

      0
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      Рейтинг: +54978

      Chernyi Lis > Alekxei Z. 1 час назад

      ооо..этот тот еще черт!

      -1
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      Рейтинг: +71

      Соарес 1 час назад

      Какахи то хоть вытряхнул из штанов?
      Или так и ходишь обдристаный

      0
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      Рейтинг: +5784

      Сильвербой 1 час назад

      )))) Ну и как!? Вторгнулись в тебя русские спецназовцы???))))))))))) Я читал, что шведы любят, когда в них вторгаются!!!)))) Знатные пи..дерасты!!!))))))))))))))

      -1
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      Рейтинг: +2378

      raritet 1 час назад

      Густав, ты наверное и своей то истории не знаешь, а понять историю моей страны -это не для средних умов, а уж для футболистов это как второй закон термодинамики- увидели первый незнакомы термин флуктуации-голова разболелась , увидели второй термин абберация- что-то ко сну потянуло. Так что , Свеннсон, отдыхай...

      2
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      Рейтинг: +1374

      житель СПб 2 часа назад

      Больше нечего написать здесь, редакция?! Думать - в обязанности входит? Безобразие! Прошу подумать, рекомендую вообще из новостей убрать.

      5
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      Рейтинг: +3844

      vladik12 > житель СПб 2 часа назад

      Правда глаза режет?)

      -2
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      Рейтинг: +3555

      Alekxei Z. > житель СПб 1 час назад

      По-моему это проплаченная акция. Постоянно сталкивают лбами с украинцами.
      Вот уроды. А вы говорите не грубить, ели сдерживаюсь.

      0
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      Рейтинг: +54978

      Chernyi Lis > Alekxei Z. 47 минут назад

      слушай вторичный ветер!!! есть украинцы! а есть такие как ты..именно проплаченные..не видя реальность!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3555

      Alekxei Z. > Chernyi Lis 30 минут назад

      Свинота, мне впадлу с тобой, убогим, разговаривать.
      Не влезай в чужой разговор.

      -1
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      Рейтинг: +54978

      Chernyi Lis > Alekxei Z. 23 минуты назад

      ну и здесь воруете..я говорил такое одному хохлу..шавке..

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