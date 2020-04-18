Экс-игрок «Таврии» Свенссон – о Крыме в 2014 году: «Русский спецназовец водил дулом автомата перед лицом. Был хаос, Путин приказал вторгнуться»

Бывший полузащитник симферопольской «Таврии» Густав Свенссон рассказал о событиях в Крыму в феврале – марте 2014 года. В то время полуостров стал частью России.

«Вспоминая Украину, первым делом всплывает то, как мы покидали страну. Что вы будете чувствовать, когда русский спецназовец водит дулом автомата перед лицом? Я знаю.

В феврале 2014 года начались беспорядки. Русские в Симферополе сталкивались с украинцами. Затем русские захватили местный парламент. На следующий день на улице я увидел снайпера.

Начался хаос. Читал, что Владимир Путин приказал русским вторгнуться в Крым. Я сказал клубу, чтобы мне дали машину и водителя, чтобы мы с семьей могли покинуть территорию», – сказал Свенссон Aftonbladet.