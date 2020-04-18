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  • Экс-игрок «Таврии» Свенссон – о Крыме в 2014 году: «Русский спецназовец водил дулом автомата перед лицом. Был хаос, Путин приказал вторгнуться»

Экс-игрок «Таврии» Свенссон – о Крыме в 2014 году: «Русский спецназовец водил дулом автомата перед лицом. Был хаос, Путин приказал вторгнуться»

18 апреля 2020, 18:59
29

Бывший полузащитник симферопольской «Таврии» Густав Свенссон рассказал о событиях в Крыму в феврале – марте 2014 года. В то время полуостров стал частью России.

«Вспоминая Украину, первым делом всплывает то, как мы покидали страну. Что вы будете чувствовать, когда русский спецназовец водит дулом автомата перед лицом? Я знаю.

В феврале 2014 года начались беспорядки. Русские в Симферополе сталкивались с украинцами. Затем русские захватили местный парламент. На следующий день на улице я увидел снайпера.

Начался хаос. Читал, что Владимир Путин приказал русским вторгнуться в Крым. Я сказал клубу, чтобы мне дали машину и водителя, чтобы мы с семьей могли покинуть территорию», – сказал Свенссон Aftonbladet.

  • Швед играл за «Таврию» с 2012 по 2014 год.
  • Сейчас он выступает за американский «Сиэтл».
  • С 2009 года Свенссон играет за сборную Швеции.

Источник: Aftonbladet
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Свенссон Густав
Комментарии (29)
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Benifacto
1587226840
Русские в Симферополе сталкивались с украинцами....пахаххахаах хохлы там гости, живут там русские и турки(ток называют себя татарами крымскими) и все! Моя родня живет в Крыму, и я туда постоянно гоняю, и хохляцкую собакомову слышал 2 раза за все время....и именно потому что они могут на ней говорить, но отвечать им будут на русском всегда!и таки да, по приезду сразу говорят на русском... А вот действительно с кем там сталкивались в деревнях и селах так это с татарами(турками), они нехотели пускать на референдум, но быстро успокоились...
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житель СПб
1587226841
Больше нечего написать здесь, редакция?! Думать - в обязанности входит? Безобразие! Прошу подумать, рекомендую вообще из новостей убрать.
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raritet
1587228516
Густав, ты наверное и своей то истории не знаешь, а понять историю моей страны -это не для средних умов, а уж для футболистов это как второй закон термодинамики- увидели первый незнакомы термин флуктуации-голова разболелась , увидели второй термин абберация- что-то ко сну потянуло. Так что , Свеннсон, отдыхай...
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Сильвербой
1587228709
)))) Ну и как!? Вторгнулись в тебя русские спецназовцы???))))))))))) Я читал, что шведы любят, когда в них вторгаются!!!)))) Знатные пи..дерасты!!!))))))))))))))
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Антибиотик
1587228972
Иностранному ушлепку не понравилось, что расторгли с ним контракт, вот и начал фантазировать. Хочу сказать всем "патриотам" Украины, когда развалили СССР, то нашим военнослужащим в Николаеве даже не дали вещи собрать и через два часа вывезли за границу, так называемой незалежной. А военным ВСУ в Крыму и Севастополе предложили все условия и помимо этого выбор. И часть этих военных с большим удовольствием поменяли присягу и остались в России.
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GermanVo
1587229262
Вот лишь бы хайпа словить. Кому он там нужен был? Кто перед ним там дулом водил? Максимум членом перед лицом поводили, но шведы сами не против.
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Illars
1587229589
феерический дол.о.б
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3a zenit
1587231666
как он понял что он русский,а не с Бурятии(в масках же были) и что он спецназовец,а не подвоно-конно-водолазно- танковые войска?Бузили татары,а не украинцы с русскими.Вообщем я всё видел и почувствовал когда уезжал на машине,глядя в ютубе ролики.
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морозз
1587233784
То то от Свенссона такой запах остался на всю жизнь, после того как перед его носом водили автоматом! На электричке с семьёй сваливал, провонял всю электричку...супер викинг!
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DOCTOR PENALTY
1587234333
В Швеции оказывается тоже есть бандеровцы, вот Свенссынченко.
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